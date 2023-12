PARK SKANDYNAWIA 4

Warszawa, Polska

od €228,653

Kompleks apartamentów Holm House jest budowany etapami, położony w dzielnicy Mokotuv w Warszawie i certyfikowany przez BREEAM. Lokalizacja: Kompleks położony jest przy ulicy Mariany Zdzekowskiej, w rejonie Mokotuv. Odległość do centrum Warszawy wynosi prawie 5 kilometrów. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca inwestycji znajduje się infrastruktura miejska, liczne instytucje edukacyjne, tereny zielone i rekreacyjne, przystanki transportu publicznego. Infrastruktura: W pobliżu osiedla znajdują się stacje benzynowe, oddziały banków, pizzerie, restauracje, kawiarnie, kościół, poczta i centrum handlowe Galeria Mokot. Najbliższe sklepy spożywcze: Biedronka (700 m), Lidl (1100 m), Carrefour (1000 m). Kompleks położony jest w pobliżu rozległych terenów zielonych i terenów rekreacyjnych. Obszar nazwany na cześć grupy AK « Granat » znajduje się 1100 metrów, Arkady Park — na 1700 metrów, park wodny « Warszawa » i park « Warszawa » na 1700 metrów. Generał Gustav Orlich-Dresser z placem zabaw dla dzieci – 1900 metrów, do pl. Olga i Andrzej Malkovsky – 2100 metrów. Instytucje edukacyjne: Istnieją placówki edukacyjne, w tym przedszkole № 330 (650 m), gimnazjum XLIX z dwujęzycznym biurem. Johann Wolfgang Goethe School (900 m), Szkoła podstawowa № 119 3. berliński pułk piechoty i uniwersytet w Lazar (1200 m), ogrodnicza szkoła techniczna w kompleksie szkolnym № 39, Społeczna szkoła podstawowa № 14, XXVIII Jan Kohanovsky High School and Kindergarten № 4 (2100 m). Instytucje medyczne: W pobliżu kompleksu znajdują się apteki, prywatne kliniki medyczne i SM Vimed. Instytucje sportowe: W pobliżu znajduje się park wodny « Warszawa », skatepark, lodowisko, boiska sportowe i sale fitness. Wymiana transportowa: Inwestycja ma bardzo dogodną lokalizację. W pobliżu kompleksu znajduje się przystanek autobusowy (linie N36, 174), 900 metrów – stacja metra M1 Wilanowska i 1100 metrów – linie tramwajowe 4, 10, 14, 31, 35. Kompleks znajduje się w pobliżu Al. Vilyanovskaya, która prowadzi do zjazdu do DC 2 i ułatwia dojazd samochodem do innych części Warszawy. Architektura kompleksu: Budynki osiedla Holm House zostały zaprojektowane w nowoczesnym minimalistycznym stylu, mają kaskadowy układ i wysokość od 8 do 11 pięter. Metal, szklane balkony i duże okna są częścią rozwiązania architektonicznego fasady. Infrastruktura kompleksu: Obszar kompleksu jest zamknięty i jest objęty całodobową ochroną. Mieszkańcy mają plac zabaw dla dzieci, zielony dziedziniec, ciche windy, pokój rowerowy, park rowerowy (a także parkingi naziemne i podziemne). Na pierwszym piętrze lokalu handlowego i usługowego.