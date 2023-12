OSIEDLE PRZY KAMPINOSIE

Warszawa, Polska

od €194,355

Nova Mangalia — to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w warszawskiej dzielnicy Mokotuv. Lokalizacja: Kompleks położony jest przy ulicy Mangalia w dzielnicy Mokotuv, w południowej części Warszawy. To jest około 6 km od centrum miasta. Lokalizacja wyróżnia się rozwiniętą infrastrukturą miejską, bliskością terenów rekreacyjnych i zielonych, a także dobrą komunikacją z innymi częściami Warszawy. Infrastruktura: W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się cała infrastruktura miejska. W pobliżu znajdują się sklepy spożywcze (Bedronka, Toad, Hanza Top Market), supermarket Carrefour Express, restauracja, stacje benzynowe, poczta, fryzjer i salon kosmetyczny. Centrum handlowe « Sadyba Best Mall » i hipermarket « Ashan » znajdują się w odległości 1100 metrów. Centrum sportu i odnowy biologicznej « Stegni » — na 1200 metrach. Najbliższe instytucje edukacyjne: Akademia dziennikarstwa i produkcji dźwięku – 150 metrów, Szkoła brytyjska Warszawa – 500 metrów, Przedszkole № 299 « Bernardinsky Krasnale » – 650 metrów, Szkoła podstawowa № 212. Cristina Kragelskaya i szkoła podstawowa № 371. Sandro Pertini, Szkoła podstawowa « Lycee Francais de Varsovie », Przedszkole № 311 « Sadybiańskie Świersze » - 800 m. Osiedle znajduje się w pobliżu miejsc historycznych i kulturowych oraz terenów zielonych. Park Stanislav Dygata - 800 metrów, Park Arkady - 1900 metrów, jezioro Chernyakov i forteca Chernyakuv - 2000 metrów, kompleks pałacowy Krulikarnya - 2250 metrów, Muzeum historii ruchu polskiego - 2400 metrów, klasztor St. Stanisław Dygaty - 2250 metrów. Józef i kościół św. St. Dominica i Lazenki-Krulevsky - 2500 metrów. Warsaw Aquapark - 2600 metrów. Sea Eye Park - 2700 metrów. Dolina Sluzhevetska - 2900 metrów. Architektura kompleksu: Inwestycje składają się z siedmiopiętrowych domów mieszkalnych o nowoczesnym designie i ciepłych, stonowanych tonach. Duże oszklenie i fragmenty imitujące drewno są częścią rozwiązania architektonicznego fasady. Uzupełnieniem projektu inwestycyjnego są zaprojektowane tereny zielone i przestronny dziedziniec. Infrastruktura dworu: Obszar inwestycyjny jest ogrodzony i chroniony 24 godziny na dobę. Budynki są wyposażone w ciche windy. Mieszkańcy mają plac zabaw dla dzieci i podwórko z terenami rekreacyjnymi i rozrywkowymi. Do parkingu są miejsca parkingowe na parterze i na parkingu podziemnym. Lokale handlowe i biurowe zostały zaprojektowane na niższych piętrach. Wymiana transportowa: Kompleks jest dobrze połączony z centrum i innymi częściami Warszawy. W pobliżu osiedla, 100 metrów od inwestycji, znajduje się przystanek « Mangalia » z trasami autobusowymi № 116, 130, 143, 148, 172, 501, 519, 522, E-2, N03, N31, N81, które zapewniają dostęp do centrum i stacji metra M1 Slużew. Odległość do centrum Warszawy wynosi prawie 6 km, a podróż samochodem ulicą Sobieskiego Jana III zajmuje około 10 minut. Lotnisko Chopin – 15 minut. Lokalizacja kompleksu pozwala wygodnie poruszać się na rowerze, jest ścieżka rowerowa i miejska stacja wypożyczalni rowerów (150 m).