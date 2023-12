GRZYBOWSKA

Warszawa, Polska

od €197,793

Kompleks mieszkaniowy Blushanska – to kompleks mieszkalny, który został zbudowany w zielonej części najbardziej prestiżowej dzielnicy Warszawy. Mokotuv — to obszar, który przez wiele lat zachowuje swój niepowtarzalny charakter, w którym dominują rozległe parki i tereny rekreacyjne, a także przytulne wieżowce. Posiadłość Blushanska to nowoczesna, jasna architektura, doskonale wpisana w zielone środowisko. Niewątpliwą zaletą tej lokalizacji jest bliskość parku Lazenka oraz możliwość szybkiego i wygodnego dostępu do centrum miasta. Znajdujemy się niecałe 5 km od wszystkich atrakcji stolicy. Zielona i spokojna okolica, która gwarantuje odpoczynek na tle natury Wisły, prestiżowy adres, a jednocześnie bliskość centrum, tworzą niepowtarzalny charakter tego kompleksu. Niewątpliwą zaletą lokalizacji jest to, że terytorium osiedla jest objęte lokalnym planem rozwoju. W bezpośrednim sąsiedztwie można budować wyłącznie domy wielomieszkaniowe o przeznaczeniu gospodarczym o wysokości nie większej niż 5 pięter. Ciekawym elementem planu jest planowany plac miejski w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu, którego centralnym elementem będzie fontanna. Infrastruktura: Centrum handlowe Galeria Mokot oraz centra biurowe i biznesowe, takie jak: GTC, TOP 2000, Zepter, Curtis Plaza. Funkcje rekreacyjne zapewniają liczne parki, place i tereny zielone, a także rezerwat jezior Czerniakowa. Oferta kulturalna jest niezwykle bogata: 18 teatrów, 10 muzeów, 5 kin i 15 galerii sztuki. W okolicy znajduje się metro i główne arterie: most Sekerkovsky, Wisłostrada, Al. Nepodleglotsi i Pulavskaya str. Instytucje edukacyjne: Mieszkańcy mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji Ossele Blushanskaya II ma 13 instytucji edukacyjnych. Najbliższy z nich: Wesoły pingwin na 80 metrach, Kaplyushkas na 90 metrach, Malysh Panda na 220 metrach. Instytucje medyczne: Wielką zaletą Blushanskaya II jest bliskość centrów medycznych. Dostęp do opieki medycznej zapewnia w pobliżu: Orto Implantika w odległości 50 metrów, Dr. Frank w odległości 210 metrów, Esculapek w odległości 610 metrów. Wymiana transportowa: Wygodne połączenia transportowe ze wszystkimi częściami stolicy. W pobliżu znajdują się bazy autobusowe w odległości spaceru, za pomocą których można dotrzeć do centrum autobusem w mniej niż 25 minut. Infrastruktura handlowa i usługowa: Osada Blushanskaya II składa się z wielu punktów. W pobliżu, 20 metrów od hotelu, znajduje się Mini Delicatessen, 90 metrów – studio EMS Your Time Training i 130 metrów – Bajecznetorty. Instytucje sportowe: Bliskość terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych jest mocną stroną tego miejsca. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji Osiedle Bluszczańska II to centrum sportowe o długości 490 m i plac zabaw o powierzchni 490 m. Więcej informacji o kompleksie w naszym biurze NEMIGA. Zapisz się na konsultację pod linkiem poniżej: https://nemiga.pl