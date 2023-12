DOMANIEWSKA 24

Warszawa, Polska

od €327,040

Poddaj się: 2025

Orkana Apartments in Warsaw – to 4-apartamentowy budynek mieszkalny o wysokim standardzie, położony w środkowo-południowej części Warszawy. Lokalizacja: Przytulny budynek mieszkalny znajduje się na terenie prywatnego ogrodu w warszawskiej dzielnicy Xaveruv, w dzielnicy Mokotuv, około 5 km od samego centrum stolicy. Infrastruktura: Pobliskie sklepy spożywcze: Bedronka - 700 metrów, Zabka, Carfur Express i inne, restauracje, kościół katolicki - 500 metrów, klinika weterynaryjna - 500 metrów, arkada Ratslavitskaya - 1,5 km, centrum handlowe mokotuv - 2,5 km. W odległości 600 metrów znajduje się park rzeźb Krulikarnia i muzeum rzeźb. Xaveriy Dunikovsky in Krulikarnia and Arcadia Park. Instytucje edukacyjne: W promieniu 400 metrów znajdują się 4 przedszkola. Szkoła podstawowa № 33, Narodowe Siły Obrony Powietrznej znajdują się 550 metrów od hotelu, CLV LO z jednostkami dwujęzycznymi. Bohaterka Powstania Warszawskiego – 800 metrów, 10. szkoła średnia. Królowa Jadwiga – 600 metrów, szkoła średnia XLIII Kazimierza Wielkiego – 550 metrów. Instytucje medyczne: W pobliżu znajduje się klinika medyczna ZOZ, J.J. Koziorożec – 350 metrów, gabinet dentystyczny – 900 metrów, CM Woronicza – 950 metrów. Instytucje sportowe: Obiekty sportowe dostępne w okolicy to: klub fitness - 650 metrów, siłownia na świeżym powietrzu i boisko do piłki nożnej w Arcadia Park - 700 metrów, basen na AP № 39 - 2,1 km, kort tenisowy - 950 metrów. W odległości 1,5 km znajduje się park wodny „Warszawa” oraz kompleks sportowy z kortami i stadionem tenisowym. Wymiana transportowa: Bliskość ważnych arterii, takich jak Pulavskaya str., J. P. Voronitsa, Al. Niepodległe zapewnia szybki dostęp samochodem do innych części miasta - na przykład do placu Defilad w 15 minut. Na 100 metrach znajduje się przystanek nocnego autobusu N37 i tramwajów № 4 i 75. W promieniu około 700 metrów znajdują się stacje metra linii M1 Wilanowska i Wierzbno. W pobliżu znajduje się miejska stacja rowerowa. Architektura kompleksu: Prosty i odpowiedni budynek, zaprojektowany przez Gomez Architecture, ma cztery podłogi mieszkalne, płaski dach i fasadę ozdobioną ciepłymi jasnoszarymi kafelkami. Przestrzenie publiczne charakteryzują się licznymi detalami projektowymi i interesującymi rozwiązaniami oświetleniowymi. Infrastruktura kompleksu: Rezydencja ma osobne wejście, obszar inwestycyjny jest ogrodzony i otoczony ogrodem stworzonym przez projektanta krajobrazu Pasa Design. Każdy apartament wyposażony jest w dwa miejsca parkingowe i pomieszczenie gospodarcze w garażu podziemnym. Istnieją gniazda do ładowania pojazdów elektrycznych.