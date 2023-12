HOLM HOUSE

Warszawa, Polska

od €348,813

Apartamenty Ludwiki to wysokiej klasy kompleks mieszkaniowy położony nad Wolą, w środkowo-zachodniej części Warszawy. Lokalizacja: Kompleks znajduje się przy ul. Ludwiki 4A, w okręgu administracyjnym Chiste, należącym do obszaru Will. Odległość od Warszawskiego Bliskiego Wschodu wynosi prawie 3 km. Lokalizacja inwestycji pozwala korzystać z głównych autostrad miasta i transportu publicznego. Infrastruktura kompleksu: W pobliżu kompleksu znajdują się liczne punkty usługowe, lokalne biura, biura, centra kulturalne, kościoły, restauracje, kawiarnie i bary, apteki, sklepy ogólne, supermarkety Żabka i Frac, centrum handlowe Pasaż Wolski itp, fryzjerzy i salony piękności. W tej okolicy znajdują się rozległe parki - Mochidlo i Edward Shimansky. Instytucje edukacyjne: W pobliżu kompleksu znajduje się przedszkole № 74 i szkoła podstawowa № 139. L. Vavzhinskaya, kompleks szkolny № 117, XXXIII dwujęzyczna szkoła średnia. Katolicki kompleks edukacyjny Nikolay Copernicus. Petr Skarga. Instytucje medyczne: Placówki opieki zdrowotnej znajdujące się obok kompleksu obejmują Regionalny Szpital Zakaźny PZOZ, Szpital Volsky. Dr Anna Gostynskaya, Instytut Matki i Dziecka, prywatne biura medyczne, klinika dziecięca Arka, Centrum Medyczne Kaspżak. Instytucje sportowe: W pobliżu kompleksu znajdują się obiekty sportowe, takie jak centrum fitness Zdrofit, siłownia Total Fitness Wola, korty tenisowe « Agafya », basen OSiR Delfin, studia jogi i szkolenia osobiste. Wymiana transportowa: Arterie komunikacyjne znajdujące się obok kompleksu obejmują ulice Plock, Volsk, Marcin Kaspzhak i Aleję Primas Thousand. Droga samochodem do centrum Warszawy zajmuje prawie 10 minut. W promieniu do 500 metrów znajduje się stacja metra M2 Płocka, przystanki autobusowe i tramwajowe, a także stacja kolejowa Warszawa-Will obsługująca pociągi S3 i R90. Architektura kompleksu: Kompleks składa się z kaskadowych budynków o różnych piętrach – od 3 do 8 pięter. Są wykonane w prostej formie i urządzone w nowoczesnym stylu. Dekoracja elewacji łączy odcienie bieli, grafitu i naturalnego drewna, a ich oszklenie jest rozległe. Infrastruktura kompleksu: Posiadłość jest zamknięta, kontrolowana i strzeżona. Terytorium zapewnia teren rekreacyjny na dziedzińcu, plac zabaw dla dzieci, krajobraz i parkingi. Budynki będą miały magazyny, pokoje rowerowe, parking podziemny ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych. Na pierwszych piętrach znajdują się pomieszczenia komercyjne i biurowe, a także pachcomaty. Inwestycja jest wyposażona w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. O mieszkaniach: Apartamenty o układzie od 1 do 5 pokoi mają powierzchnię od 26 do 133 metrów kwadratowych. Są one wyposażone w filtry przeciw smogowi, drzwi przeciwwłamaniowe, dźwiękoszczelne okna i domofony wideo, a także dodatkowe pokoje w postaci balkonów. Tarasy, loggie lub ogrody (na parterze).