CRISTAL PARK RESIDENCE

Warszawa, Polska

od €205,725

45–101 m² 3

Apartamenty Rytm w Kabatah – to komfortowy kompleks w jednej z najlepszych dzielnic mieszkaniowych Warszawy. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym pozostaniesz w harmonii z naturą i znajdziesz pożądany spokój, mieszkając bliżej lasu, a jednocześnie korzystając ze wszystkich zalet miasta, w obszarze pełnym udogodnień. Tutaj łatwiej jest słuchać siebie w cichej enklawie, ale tak blisko życia miejskiego. Rytm spełni Twoje oczekiwania dzięki przemyślanemu designowi, który łączy najlepsze nowoczesne trendy w architekturze z intymną, wiejską atmosferą Kabat. Jest to niesamowita, lekka i otwarta forma budynku wzniesionego na kolumnach, z unikalnymi funkcjami, które zadbają o ciebie i twoich sąsiadów: wspólny taras na dachu i liniowy ogród z miejscami do rekreacji i sportu, zajmujący całe pierwsze piętro. Odkryj zalety inwestycji łączących nowoczesność i ergonomię z wygodnymi udogodnieniami i unikalnymi rozwiązaniami, które zwiększają komfort życia. Rytm znajduje się w sercu Kabata, w pobliżu skrzyżowania Al. KEN i Vovozova str., Obok stacji metra « Kabaty ». Jest to jedno z najbardziej dochodowych miejsc na obszarze – widok na las i miasto jak w palmie. Z łatwością zakochasz się w tym miejscu, ponieważ przywraca równowagę w twoim życiu i dba o wszystkie twoje potrzeby każdego dnia. Ursyniv, położony na południu Warszawy, zajmuje trzecie miejsce wśród największych dzielnic stolicy, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. Obszar około 44 km2 jest domem dla około 148 000 osób, ale obszar nie jest zatłoczony. Ułatwia to obecność naturalnych przestrzeni krajobrazowych: rezerwat leśny Kabatsky i polodowcowe jezioro Imelinsky, a także zieleń miejska, taka jak rzymski park Kozlovsky, Gucin Gai i ogród botaniczny Polskiej Akademii Nauk. Ursynuv – to największa koncentracja kompleksów mieszkalnych w stolicy, ale budynek jest niejednorodny. Przeważają blokowe kompleksy mieszkalne, w Mochidlo i Ursynov West znajdują się osiedla domów jednorodzinnych, aw Volice są domy, które są starymi budynkami podmiejskimi. W okolicy znajdują się hipody, Ursynuv-Arena i Park Kultury w Povsin. Można dostać się metrem na Bliski Wschód, którego głównymi arteriami są: Al. KEN, Al. Jana Anodiy Rodovich lub Pulavskaya Street. Komunikacja: Główna oś Ursynuva – Al. KEN i inne ważne tętnice: Al. Jana Anodiy Rodovich i następujące ulice: Pulavskaya, Novoursinovskaya i Dolina Slutsk. W okolicy znajduje się 5 stacji metra, które są głównym środkiem komunikacji z centrum miasta. Ponadto w Ursynovie znajdują się autobusy zapewniające dostęp do stacji metra lub stacji metra. Przyszli mieszkańcy kompleksu inwestycyjnego Rytm Apartments w Kabata będą mogli skorzystać z rozległej sieci połączeń transportowych. Najbliższy punkt komunikacyjny – Kabata – znajduje się 420 metrów od apartamentów « Ritm na Kabata Invest ». Edukacja: Mieszkańcy mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji « Apartment Rhythm on Kabatah » znajduje się 48 instytucji edukacyjnych. Najbliższe: Hulahup na 170 metrach, przedszkole z działami integracyjnymi № 394 na 190 metrach, przedszkole na 210 metrów. Pomoc medyczna Dużą zaletą inwestowania w mieszkania « Ritm » w Kabata jest bliskość centrów medycznych. Dostęp do opieki medycznej zapewnia: biuro dentystyczne w odległości 190 metrów, profesor ortopedii Andrzej Lesyak w odległości 200 metrów, rodzina Radzeevskikh w odległości 260 metrów. Infrastruktura handlowa i usługowa kompleksu inwestycyjnego « Apartment Rhythm on Kabat » składa się z wielu punktów. W pobliżu, w odległości 140 metrów - Zabka, w odległości 170 metrów - gofry rzemieślnicze Irena, w odległości 180 metrów - babcia Vareniki Marysi. Sport: Bliskość terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych jest mocną stroną tego miejsca. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji « Apartment Rhythm on Kabat » to pole / platforma o długości 250 metrów, pole / platforma o długości 370 metrów i pole / platforma o długości 380 metrów.