APARTAMENTY PILECKIEGO 59

Warszawa, Polska

od €246,945

Domanevskaya 24 – to nowoczesny kompleks, który jest multidyscyplinarnym budynkiem z jasną fasadą. Dom posiada funkcjonalne apartamenty o powierzchni od 26 do 101 mkw. Każdy z nich jest wyposażony w wygodną loggię lub taras. Liczne duże okna zapewniają doskonałe oświetlenie przestrzeni wewnętrznej. Na podziemnym piętrze budynku znajduje się dwupoziomowy podziemny parking i rowery. Mieszkańcy będą mogli również skorzystać z możliwości wykończenia mieszkań pod klucz przez profesjonalną firmę. Główne informacje: •Apartamenty 1, 2 i 4-pokojowe od 50 m2 do 100 m2 •Arcadia Park, Krulikarnia (16 minut spacerem) •Przystanek tramwajowy i stacja metra « Vilyanovskaya » (10 minut spacerem) •Bedronka (1 minuta spaceru) •Galeria Mokotów, Cinema City, Lidl (11 minut spacerem) •Kompleks biurowy (3 minuty spacerem) •Kompleks sportowy « Warszawa » (8 minut jazdy samochodem) Lokalizacja: •Xaverov, 24 Domanevskaya St 5,1 km do centrum •2 min. idź do przystanku autobusowego •10 minut. spacerem do stacji metra •11 min. pieszo do przystanku tramwajowego •Dostęp do centrum: 17 min samochodem Infrastruktura: •Sklep: Biedronka (27 m, 1 minuta spaceru) •Farmacja (103 m, 2 minuty spacerem) •Przystanek autobusowy (119 m, 2 minuty spacerem) •Szkoła podstawowa (331 m, 4 minuty spacerem) •Restauracja (334 m, 5 min piechotą) •Przedszkole (417 m, 6 min piechotą) •Ogród dziecięcy (485 m, 7 min piechotą) •Siłownia (690 m, 9 min piechotą) •Stacja metra (763 m, 10 minut spacerem) •Weterynaria (840 m, 11 min pieszo) •Przystanek tramwajowy (805 m, 11 minut spacerem) •Kawiarnia (888 m, 12 min piechotą) •Poczta (928 m, 12 min piechotą) Więcej informacji o kompleksie w naszym biurze NEMIGA. Zapisz się na konsultację pod linkiem poniżej: https://nemiga.pl