Caimitillo, Panama

od €310,321

104–368 m² 2

Kompleksowy Słodki Dom Położony zaledwie 15 minut jazdy od centrum Panamy z widokiem na Ocean Spokojny i Kanał Panamski – Słodki Dom – jest to idealny dom, który spełnia potrzeby amatora miejski styl życia i każdy, kto chce mieć szybki dostęp do plaży. 24-godzinna ochrona Szkło podwójnie oszklone z izolacją cieplną i dźwiękową Pełna usługa wsparcia awaryjnego Usługa konsjerża Trzy piętra do parkowania Trzech głównych pasażerów i jeden ładunek Parking dla odwiedzających NA ETAPACH Od 4 do 19 LOCK: Apartamenty z 1 i 2 sypialniami, łazienkami, garderobą, otwartą kuchnią, osobistym balkonem i tarasem. 12 mieszkań na podłodze. 6 apartamentów z widokiem na ocean i 6 apartamentów z widokiem na Kanał Panamski i lasy deszczowe. NA ETAPACH Od 20 do 24 ADVENT: Penthouse z 3 sypialniami, łazienką z 3 sypialniami, otwartą kuchnią, garderobą, przestronnym tarasem i widokiem na ocean. Na ostatnich piętrach kompleksu znajdują się miejsca do relaksu z panoramicznym widokiem, basen, siłownia, taras na świeżym powietrzu i pokój zabaw. Prestiżowe członkostwo w klubie Pearl Beach Prywatny dostęp do plaży i basen Centrum fitness Luksusowe centrum spa Powierzchnia mieszkania wynosi 103,9 m2-133,9 m2; 226,8 m2-394,8 m2 Kompleks został oddany do użytku w 2012 roku.