Willa : Exclusive Villa Residenece

Gdzie spotykają się luksus i komfort

Spokój czeka na ciebie w twojej spokojnej willi

Ten wyjątkowy projekt składa się z 22 prywatnych willi z 3/4 sypialniami i opcjonalnym prywatnym basenem.

Twoja wizja, twój wybór - wybierz materiały, które kochasz w swoim wymarzonym domu.

Twój dom jest odzwierciedleniem tego, kim jesteś, a my chcemy pomóc Ci uczynić go naprawdę jedynym w swoim rodzaju. Dlatego oferujemy szereg wysokiej jakości materiałów do wyboru i zbudujemy Twój dom zgodnie z Twoimi dokładnymi preferencjami.

Data dostawy: luty 2025 r Cechy: Inteligentny system ogrzewania podłogowego ( Każdy pokój kontrolowany osobno ) Specjalności: niemieckie krany i hydraulika, płytki z frytki, przedpokój i oddzielna kuchnia

Płatność gotówkowa z góry :

Budowa zostanie ukończona w ciągu 12 miesięcy + W pełni wyposażone białe towary

Plan płatności:

Opłata rezerwacyjna - 5000 GBP

35% zaliczki + 65% raty pozaodsetkowe do momentu przekazania klucza