Kompleks mieszkalny : Exquisite Beachfront Villas and Apartments

Iskele (Trikomo), Cypr Północny

od € 129,000

Poddaj się: 2024

Caesar Resort / « Caesar Resort » to wspaniały kompleks mieszkalny na wybrzeżu Cypru Północnego, w pobliżu miasta Iskele, zaledwie 3 minuty spacerem od jednej z najlepszych plaż na Cyprze – Long Beach, słynie z krystalicznie czystej wody Morza Śródziemnego i piaszczystego wybrzeża o długości 3 km. « Caesar Resort » to kompleks, który łączy piękno i styl z wygodą i ergonomią. Projekt architektoniczny oraz zespół ogrodowo-parkowy kompleksu, a także śródziemnomorska natura Cypru Północnego tworzą poczucie komfortu i przyjemności. Złożona infrastruktura: 2 duże baseny zewnętrzne 1 basen dla dzieci 1 duży kryty basen z podgrzewaną wodą Sauna i jacuzzi Kilka boisk sportowych Mini pola golfowe Darmowe rowery Wynajem samochodów Przytulna restauracja Sklep Pralnia Miejsca do grillowania Pokój z automatami Siłownia Centrum SPA Pokój zabaw dla dzieci Kompleksowa konserwacja Bezpieczeństwo KORZYŚCIOWY WNIOSEK Inwestycyjny. Kupując nieruchomości na Cyprze Północnym, masz nie tylko możliwość życia w idealnym klimacie śródziemnomorskim w bezpiecznym kraju. Możesz także zagwarantować swój kapitał zainwestowany w nieruchomości, wynajmując go w krótkim i długim okresie ( na 8–15 % rocznie po dostarczeniu obiektu ) lub z powodu jego późniejszej odsprzedaży ( o 50 - 300% lub więcej, w zależności od czasu jego odsprzedaży ). Dla Twojej uwagi jest opcja inwestycyjna z zwrotem gotówki z 6% rocznie. Gwarantowany wynajem: pakiet projektowy ( jako prezent ) zysk 8% przez 3 lata Opcje dotyczą willi i apartamentów Opcja 1 + 1 Dostawa domu sierpień 2024 r 1. linia z widokiem na morze Podłogi 5-9 60 m2 Cena 112000 £ Rata początkowa 50% ( 56000 £ ) zwrot gotówki 6% rocznie ( przed przekazaniem klucza ) Rata przed domem co miesiąc lub co kwartał.