Mieszkanie w Nowym Budynku Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya

Bogaz, Cypr Północny

Poddaj się: -2025

BOAZ to malownicza wioska położona nad brzegiem morza, kilka kilometrów na północ od Iskele. Boaz słynie z portu, wzdłuż którego rozciągają się liczne restauracje rybne. Znajdują się one w zatoce morskiej, gdzie płyną statki turystyczne.

Famagusta — 27 km.

Lotnisko Ercan — 64 km.

Lotnisko w Larnace — 76,1 km.

We wsi znajduje się kilka dobrych piaszczystych plaż. To piękne miejsce od dawna wybierane jest przez żółwie, które przyjeżdżają tutaj, aby przywieźć potomstwo.

Boaz – to najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą poczuć prawdziwy smak życia na Cyprze.

Region prezentuje kompleksy z całą infrastrukturą: projektowanie krajobrazu, baseny, restauracje, place zabaw, siłownie i wiele więcej.

Dzisiaj Boaz dopiero się rozwija: przybywają programiści i budowane są nowe projekty. Ponieważ pierwsze wybrzeże wschodniego wybrzeża jest aktywnie budowane, każdego roku jest coraz mniej wolnych działek. Dlatego płynność nieruchomości w Boaz nad brzegiem Morza Śródziemnego zawsze będzie wysoka.

W Boaz planuje się przebudowę i otwarcie największego bazaru The Old Bazaar w TRNC na powierzchni 10 hektarów ziemi. Obejmie wiele nowoczesnych rozrywek, sklepów, restauracji i kawiarni. Ten projekt, warty kilka milionów, powinien przyciągnąć turystów do regionu. Ponadto w Boaz planowana jest budowa przystani dla jachtów i autostrady z Boaz do Bafra.

KORZYŚCIOWY WNIOSEK Inwestycyjny. Kupując nieruchomości na Cyprze Północnym, masz nie tylko możliwość życia w idealnym klimacie śródziemnomorskim w bezpiecznym kraju. Możesz także zagwarantować swój kapitał zainwestowany w nieruchomości, wynajmując go w krótkim i długim okresie ( na 8–15 % rocznie po dostarczeniu obiektu ) lub z powodu jego późniejszej odsprzedaży ( o 50 - 300% lub więcej, w zależności od czasu jego odsprzedaży ).

Do twojego mieszkania uwagi w pobliżu miasta Boaz

2 + 1

75 m2

cena 212 000 £

Plan płatności:

Depozyt: 2000 £

Początkowa rata: 30% 61600 £

Rata przed otrzymaniem kluczy: 40% 84800 £

Rata po otrzymaniu kluczy: styczeń 2025 \ 30% 63600 £