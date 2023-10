Zabljak, Czarnogóra

od €145,040

39–54 m² 14

Poddaj się: 2024

Unikalne apartamenty wideo w “ Czarnogórski portier ” w samym centrum Zabljak od dewelopera! W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Durmitor (Unesko) Pomoc w otwarciu spółki w Czarnogórze i uzyskaniu dokumentu pobytowego (w Czarnogórze może być nieobecna do sześciu miesięcy) "„Inwestuj w to, co niesamowite: nieruchomości w sercu Czarnogóry to ucieleśnienie marzeń i źródło stałego dochodu! Kupując tutaj, masz nie tylko wspaniały kącik, ale także możliwość pasywnego dochodu z wynajmu. Witamy w Czarnogórze w Szwajcarii – Twoja inwestycja finansowa i psychiczna! „!"