Lepetane, Czarnogóra

od €360,000

Apartament z 3 sypialniami dysponuje tarasem z widokiem na oszałamiające wybrzeże. O łącznej powierzchni 96,50 metrów kwadratowych. Usytuowany na parterze będziesz miał łatwy dostęp do plaży, zaledwie kilka kroków od hotelu. Mieszkanie ma nowoczesne wykończenia i wysokiej jakości materiały, zapewniające maksymalny komfort i styl. Ten nowy kompleks położony jest nad brzegiem morza i oferuje prywatną linię plażową dla mieszkańców. Będziesz także dogodnie usytuowany zaledwie 5 minut od Porto Czarnogóry i 15 minut od lotniska, dzięki czemu łatwo odkryjesz wszystko, co Tivat ma do zaoferowania. Jeśli szukasz innych opcji, mamy również mieszkanie z 2 sypialniami na sprzedaż w kompleksie. Nie przegap okazji posiadania jednego z tych pięknych apartamentów w naszym nowym kompleksie w Tivat. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować oglądanie i zacząć żyć swoim wymarzonym życiem nad brzegiem morza.