Three-bedroom Apartment in the new complex in Kalimanjska, Tivat

Budva, Czarnogóra

od €180,000

Odkryj idealne połączenie wygody i wygody dzięki temu wyjątkowemu apartamentowi z 2 sypialniami w popularnej dzielnicy Maslina w Budvie. Ta wysoko na 1. piętrze, atrakcyjnie wyceniona na $ 180 000, oferuje przestronną przestrzeń życiową o powierzchni 50 metrów kwadratowych, uzupełnioną przestronnym tarasem o powierzchni 15 metrów kwadratowych, który poprawia wrażenia z życia. Apartament ten położony jest zaledwie 500 metrów od zachęcającego wybrzeża Adriatyku i zapewnia łatwy dostęp do plaży, a jednocześnie oferuje centralną lokalizację niecałe 500 metrów od centrum miasta. Malownicze piękno morza może nie być bezpośrednio widoczne, ale mieszkanie zapewnia urzekające widoki na góry, które dodają spokoju codziennemu życiu. Wewnątrz znajdują się dwie wygodne sypialnie i dobrze wyposażona łazienka. Mieszkanie jest w doskonałym stanie, gotowe do zamieszkania i cieszenia się przyjazną atmosferą. W szczególności jest w pełni wyposażony w kolekcję nowych mebli i nowoczesnych urządzeń, dzięki czemu idealnie nadaje się do bezproblemowego przejścia do nowego domu. Ten apartament wyposażony w dwa klimatyzatory, dwa telewizory Smart, pralkę, suszarkę i zmywarkę do naczyń zapewnia zaspokojenie codziennych potrzeb. Ten apartament pod klucz obejmuje wszystko, czego potrzebujesz do natychmiastowego zamieszkania, od pościeli i ręczników po przybory kuchenne. Wykorzystaj okazję, aby posiadać ten w pełni wyposażony klejnot i doświadczyć niezwykłego połączenia funkcjonalności i stylu, a wszystko to w samym sercu uroczej dzielnicy Maslina w Budvie.