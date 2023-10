Spacious Penthouse in Porto Budva on the seafront

Becici, Czarnogóra

Kompleks w sercu nadmorskiej Czarnogóry - apartamenty na Riwierze Budven Panoramiczny widok na morze. Gotowa naprawa. Usługa konsjerża 24/7. Kompleks jest odpowiedni: Dla inwestycji Dla relaksu Na życie. Czarnogóra jest prawdopodobnie najlepszym wyborem na całe życie. Oto niesamowita natura, ludzie i ekologia. Własność stanowi podstawę do uzyskania dokumentu pobytowego. Wejście do Unii Europejskiej planowane jest na 2025 r. W chwili nieobecności właściciel może polecić kodeksowi karnemu wynajęcie mieszkania. Oczekiwany zwrot z wynajmu mieszkań wynosi od 8% rocznie. Korzyści z projektu Niesamowity widok Nabywasz panoramiczne widoki na morze - na zawsze. Budowa wieżowców jest zabroniona przed kompleksem. W ciągu następnych 10 lat strefa przybrzeżna zgodziła się na ulepszenie i budowę elitarnego rodzinnego kompleksu hoteli o niskich wieżach. Dostępność infrastruktury Wokół kompleksu znajdziesz: Park Place zabaw Sklepy spożywcze Centra fitness Kliniki medyczne Restauracje i bary w rozsądnej odległości Zielona i bezpieczna plaża Szeroka prywatna plaża z łagodnym wejściem do morza i miękkim piaskiem. Każdego roku ta plaża otrzymuje wysoką międzynarodową nagrodę Niebieskiej Flagi za wysoki poziom ekologii i bezpieczeństwa. Mieszkańcy kompleksu mają rezerwę miejsc 24/7 i dostawę na plażę iz powrotem do elektrycznego worka. Własny parking podziemny Kompleks ma dwa piętra podziemnego parkingu z wygodnym automatycznym podnoszeniem. Dla każdego mieszkania zapewnione są miejsca parkingowe. Premium wnętrza z biura projektowego Dekoracja wnętrz odbywa się zgodnie z biurem projektowym wysokiej jakości materiałów: indywidualnie wyselekcjonowany marmur, rozwiązania projektowe z drewna i kamienia. Apartamenty są sprzedawane z naprawami pod klucz. Zainstalowano system Smart Home firmy Legrand. Możliwe są niestandardowe naprawy projektu. Wygodne warunki płatności: możliwa jest sprzedaż z płatnością przez 8 lat. Pierwsza płatność – 15%.