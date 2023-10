Brand new villa with pool on the seafront

Velje Duboko, Czarnogóra

od €400,000

4 wykwintne wille są obecnie dostępne w sprzedaży, z opcją inwestowania osobno. Cena za jedną willę wynosi od 400 000 do 450 000 EUR. Jeśli interesują Cię dwie wille, to 800 000 EUR, a cały projekt można nabyć za 1,5 mln EUR. Te wspaniałe wille położone są na dużej powierzchni 2200 metrów kwadratowych, z których każda oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze. Każda willa oferuje prywatny basen, który stanowi idealne miejsce do wygrzewania się na słońcu lub odprężenia w cieniu. Dodatkowo dla twoich pojazdów zapewniono duże miejsca parkingowe. Wnętrze tych willi obejmuje dwa piętra, z trzema lub czterema przestronnymi i wygodnymi sypialniami na pierwszym piętrze, każda wyposażona we własną łazienkę. Na parterze znajduje się rozległy salon na otwartym planie, który płynnie wpada do kuchni. Na parterze znajduje się również łazienka dla gości. Wyjdź na taras, aby podziwiać spektakularne widoki na morze, delektując się wyśmienitymi posiłkami lub napojami z przyjaciółmi i rodziną. Te wille są dogodnie położone zaledwie 2 km od plaży Kamenovo, oferując idealne połączenie luksusu i praktyczności. Nie przegap tej okazji, aby mieć kawałek raju. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji!