Two-bedroom apartment with roof terrace on the seafront

Przedstawiamy luksusowy penthouse z 2 sypialniami na trzecim piętrze nowego, eleganckiego kompleksu mieszkalnego położonego w spokojnej okolicy Donja Lastva, klejnotu wybrzeża Czarnogóry. Ta nieruchomość o powierzchni 150 metrów kwadratowych oferuje dwa tarasy, a taras na dachu zapewnia zapierające dech w piersiach widoki na morze, o łącznej powierzchni 150 metrów kwadratowych.

Dzięki prywatnemu dostępowi do windy mieszkańcy mogą cieszyć się najwyższą prywatnością i wygodą. Kompleks oferuje każdemu apartamentowi własne miejsce parkingowe, zapewniając bezproblemowy parking dla wszystkich mieszkańców.

Ten czteropiętrowy budynek zbudowany przy użyciu najlepszych materiałów i spełniający europejskie standardy emanuje luksusem i wyrafinowanym smakiem. Nieruchomość jest wykończona wysokiej jakości materiałami i kunsztem, zapewniając wyjątkową jakość i długowieczność.

Przeżyj przyjemności natury dzięki łatwemu dostępowi do plaży i 3 minuty spacerem od promenady. Dodatkowo jest to tylko 10 minut jazdy samochodem do Porto Czarnogóra, kulturalnego i biznesowego centrum okolicy.

Nie przegap okazji, aby posiadać ten wspaniały penthouse w upragnionej lokalizacji Donja Lastva, gdzie możesz podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na morze i spokój natury.