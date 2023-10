Two-bedroom penthouse with a huge roof terrace

Dwupokojowy apartament typu penthouse jest uosobieniem luksusowego życia na wybrzeżu Czarnogóry. Znajduje się w nowym kompleksie w pięknym nadmorskim mieście Tivat, w Donja Lastva.

Mieszkanie jest w pełni umeblowane. Powierzchnia mieszkalna wynosi 127 metrów kwadratowych, w tym 2 balkony, które oferują wspaniałe widoki na okolicę.

Ponadto w apartamencie znajduje się taras o powierzchni 86,87 metrów kwadratowych, a także taras na dachu o powierzchni imponującej 122,60 metrów kwadratowych. Przestrzenie te oferują dużo miejsca do rozrywki na świeżym powietrzu, relaksu i cieszenia się słońcem, widokiem na morze i świeżym powietrzem.

Ten apartament typu penthouse znajduje się na trzecim piętrze i jest łatwo dostępny i oferuje zapierające dech w piersiach widoki. Sam kompleks jest nowoczesny i zadbany, ze wszystkimi udogodnieniami, których potrzebujesz, aby żyć wygodnie. Donja Lastva to poszukiwana lokalizacja w Tivat, dzięki relaksującej atmosferze, oszałamiającej scenerii i bliskości wszystkiego, czego potrzebujesz. Będziesz w odległości krótkiego spaceru od plaży, restauracji i sklepów, dzięki czemu łatwo będzie cieszyć się wszystkim, co to piękne miasto ma do zaoferowania.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na oglądanie.