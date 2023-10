2-bedroom apartment in a new complex in Becici

Tivat, Czarnogóra

od €255,000

Mieszkanie z jedną sypialnią jest gotowe do zamieszkania i rozpoczęcia wymarzonego życia na wybrzeżu Czarnogóry. Całkowita powierzchnia wynosi 49,5 metra kwadratowego. Jest w pełni umeblowany. Stylowy wystrój i wygodne umeblowanie ułatwiają osiedlenie się i od razu czują się jak w domu. Jedną z wyjątkowych cech tego apartamentu jest balkon, z którego roztacza się piękny widok na okolicę. Ten apartament znajduje się na pierwszym piętrze i jest łatwo dostępny i oferuje wygodny styl życia. Donja Lastva to bardzo poszukiwana lokalizacja w Tivat, dzięki relaksującej atmosferze, oszałamiającej scenerii i bliskości wszystkiego, czego potrzebujesz. Będziesz w odległości krótkiego spaceru od plaży, restauracji i sklepów, dzięki czemu łatwo będzie cieszyć się wszystkim, co to piękne miasto ma do zaoferowania. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na oglądanie.