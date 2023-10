Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina

Bar, Czarnogóra

od €89,910

33–70 m² 3

Poddaj się: 2023

PARK Residence to nowy elitarny kompleks wielofunkcyjny. Na życie. Dla relaksu. Do inwestycji. Kompleks składa się z 3 bloków: Blok A- składa się z różnego rodzaju mieszkań mieszkalnych. Blok B - od 1. do 5. piętra znajduje się czterogwiazdkowy hotel z apartamentami - od 6. na 8 piętrze. Blok C – obejmuje apartamenty - mieszkanie - znajdujące się od 1. do 4. piętra. Blok A – wrzesień 2023 r. Termin B i C - marzec 2025 r. Lokalizacja: Luksusowy kompleks położony jest w najpiękniejszej i najwygodniejszej części Czarnogóry –. Bar Do morza - 450 m Lotnisko Podgorik -50 min. Do Budvy-30 min. Do Kotor-40 min. Do Tivat-50 min. INFRASTRUKT: Basen jest otwarty na terenie kompleksu Baseny dachowe butikowe spa Łaźnia turecka centrum fitness restauracje centra handlowe tereny rekreacyjne parking podziemny ( Blok A - na 60 miejsc ) firma zarządzająca itp. OPŁATY PROJEKTOWE: Nowoczesne lobby z wysokością sufitu 4,2 m Wysokiej jakości szybkie windy z domofonem System generatora kopii zapasowych Niezawodna izolacja termiczna Materiały o wysokiej odporności ogniowej Efektywność energetyczna Odporność na ścianę Domofon wideo Architektura krajobrazu Ogród i taras Centralny system telewizji satelitarnej PARK Residence oferuje luksusowe apartamenty o różnych układach: Studio z 1 sypialnią z 2 sypialniami – Wszystkie apartamenty są wynajmowane z wysokiej jakości wykończeniami. Apartamenty są w pełni wyposażone i umeblowane. Z eleganckimi widokami - na morze lub w spokojne góry. Powierzchnia i koszt mieszkań: Blok - 35,9-74,2 m2 / od 86 160 – 200 340 euro Blok B – 24,75-71,5 m2 / od 56 925 – 164 450 euro Z blokiem – 38,5 – 77,0 m2 / od 88 550-180 950 euro Plan płatności: 1 ) 100% płatności 2 ) PV -50%, 50% - według rat ( Blok -A, B, C ) 3 ) PV -30%, 70% - według rat ( Blok – V, C ) Możliwe jest wynajęcie mieszkań w zarządzaniu. PARK Residence stanie się wyłącznym centrum życia w Bar w Czarnogórze. Niezawodny programista z wieloletnim doświadczeniem, realizujący wiele udanych projektów w sektor budowlany. PARK Residence to świetna oferta inwestycyjna, idealna do zamieszkania czynsz! Kupujesz nie tylko dobre mieszkanie w eleganckiej okolicy, ale także szansę otrzymywać pasywny dochód z wynajmu!