Modern 1-bedroom apartment with Mountain view

Buljarica, Czarnogóra

od €182,400

Witamy w nowym kompleksie w Budvie – A1 Quartier! Z przyjemnością przedstawiamy niesamowitą okazję do zakupu mieszkania z 2 sypialniami w nadchodzącym budynku. Obecnie w trakcie budowy mieszkanie jest idealną opcją dla osób, które chcą zaoszczędzić pieniądze bez poświęcania jakości. Sam budynek składa się z 5 pięter i znajduje się w spokojnej okolicy, dzięki czemu jest idealnym miejscem do relaksu i ładowania. Pomimo spokojnej okolicy, jest również dogodnie zlokalizowany w pobliżu centrum miasta, sklepów, starego miasta, morza i innej niezbędnej infrastruktury. Apartamenty z 2 sypialniami znajdują się na parterze, 1., 2. i 3. piętrze o łącznej powierzchni od 67 do 77 metrów kwadratowych. Każdy apartament posiada taras, który zapewnia spokojną i relaksującą przestrzeń na zewnątrz. Mieszkanie ma dwie sypialnie, każda z własną łazienką i tarasem. Salon jest przestronny i jasny. Istnieje również opcja zakupu miejsca parkingowego pod budynkiem za 17 000 euro. Nie przegap swojej szansy na posiadanie kawałka tego niesamowitego nowego kompleksu w Budvie. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować oglądanie i przekonaj się, dlaczego A1 Quartier jest idealnym miejscem do połączenia z domem.