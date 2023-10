Chernogoriya

Bar, Czarnogóra

od €72,000

57–140 m² 3

Poddaj się: 2024

Nowa koncepcja kompleksu mieszkalnego: zielona oaza na terytorium prywatnym 1,3 ha ● SPA Odbiór ● w każdym domu ● kryty ciepły basen ● garaż na samochody ● restauracja i serwis ( włączony parter budynków ). Środek zaradczy od administracyjnego centrum miasta: 8 minut pieszo. Do morza - 900 metrów. Złożona infrastruktura basen z podgrzewaną wodą Centrum SPA z łaźnia turecka i sauna kryty parking dla twojego samochodu na parterze domu na parterze minus znajduje się spiżarnia miejsce na walizki, rowery i rzeczy sezonowe — to terytorium pełnoprawne oaza, z krzewami kwitnącymi przez cały rok, drzewa i kwiaty, zielona ściana cyprysu wzdłuż obwodu domu pole do minigolfa place zabaw dla dzieci strefa dla psów ogrodzona udogodnienia ludzi i zwierząt domowych Kompleks obejmuje apartamenty różne układy: Studia ● ● 1 + 1 ● 2 + 1 Powierzchnia apartamentu od 36 m2 do 73,45 m2 Apartamenty są przekazywane kupującemu z pełną czystą dekoracją!