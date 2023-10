Chernogore

Meljine, Czarnogóra

od €275,000

48 m² 1

A7-040. Luksusowe dwupoziomowe apartamenty na pierwszej linii, Meljine, Herceg Novi Na sprzedaż! Dwa luksusowe dwupoziomowe apartamenty o powierzchni 44,3 mkw. z doskonałym widokiem na morze w butikowym projekcie na pierwszej linii do morza w Melgin, Herceg Novi. Apartamenty składają się z kuchni na otwartym planie, salonu i oddzielnego miejsca do spania na górze. Astar Marina to butikowy projekt pierwszej linii składający się z 36 mieszkań i garażu podziemnego. Trzecie piętro Struktura Apt Rozmiar, mkw. Taras, mkw. Rozmiar całkowity, mkw. Cena D4, D5 1 + 0 44,3 3,8 48,1 275 000 € Nasz projekt oferuje rzadką okazję, aby stać się właścicielem mieszkania w pierwszej linii luksusowej nieruchomości, w której można cieszyć się życiem lub wynająć mieszkanie i uzyskać stabilny dochód. Korzyści z lokalizacji Pierwsza linia Widok na morze ze wszystkich mieszkań W pobliżu luksusowego hotelu Lazure Marina & Spa Przystań jachtowa w pobliżu Wyposażone plaże Promenada o długości 7 km Infrastruktura miejska