Wilno, Biełaja Kalitwa

od €122,000

Poddaj się: 2022

Domy w Wilnie od 67 do 200 mkw. Z działkami do 22 akrów "„Prusu Namai” to osada w Wilnie, która obejmuje ponad 300 jednostek mieszkalnych i komercyjnych. Domy i infrastruktura, między Trokami a Wilnem, pozwalają odwiedzić historyczne miejsca i jeziora, a także uzyskać dostęp do nowoczesnego życia w Wilnie w mniej niż 30 minut. Wydajne i lokalne rozwiązania energetyczne pozwolą na skuteczny rozwój szklarni społeczności i promowanie zdrowego stylu życia.