Jełgawa, Łotwa

od €9,000

NP Jelgava Business Park to jeden z najlepiej zrekonstruowanych parków przemysłowych na Łotwie z kopejo platiba 23 ha i platiba o powierzchni najmu ponad 70 000 m2. Park przemysłowy znajduje się na historycznym terytorium firmy RAF (rygańska fabryka samochodów), który przez wiele lat był jednym z najważniejszych obiektów przemysłowych w gospodarce narodowej kraju, dlatego NP Jelgava Business Park nadaje się szczególnie do produkcji z zasilaniem dużej mocy i oferuje przestronne zakłady produkcyjne. Strategicznie korzystna lokalizacja dla biznesu – Miasto Jelgava - jedno z centrów przemysłowych na Łotwie, z wysoce rozwiniętą infrastrukturą i długimi tradycjami produkcyjnymi. Plus możliwości przyciągnięcia wykwalifikowanej siły roboczej i szybkiego rozwoju firmy. Park biznesowy NP Jelgava jest dostępny do wynajęcia lokali razosana, magazynu i powierzchni biurowej.