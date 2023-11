Baltezers, Łotwa

Magazyn klasy A i powierzchnia biurowa do wynajęcia w parku logistycznym EfTEN Logistics Berģi - znajduje się w strategicznej lokalizacji obok autostrady Ryga-Tallinn z łatwym dostępem do obu części centralnej Rygi i zapewnianie bezpośredniej komunikacji z krajami skandynawskimi i innymi strategicznymi kierunkami transportu. Układ i specyfikację techniczną lokalu można łatwo dostosować do potrzeb nowego najemcy. Możliwe jest wynajęcie części całkowitej powierzchni. Rozległe wolne terytorium i 30 ramp są w stanie zapewnić przepływ dużej ilości ładunku. Park logistyczny otrzymał certyfikat BREEAM na zrównoważone budownictwo.