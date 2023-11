Dom, mieszkanie, willę Bruņinieku 93c

O kompleksie

Ten nowy projekt znajduje się na dziedzińcu przy ulicy Brivibas 93, w centrum Rygi. Jest to wysokiej jakości remont dawnego kompleksu budynków fabryki tekstyliów, składającego się z 12 dobrze wyposażonych i energooszczędnych mieszkań na poddaszu. Apartamenty wyposażone są w duże okna sięgające od podłogi do sufitu, aw niektórych mieszkaniach wysokość sufitu sięga do 4 metrów, dzięki czemu nowi mieszkańcy mogą planować ciekawe rozwiązania w zakresie projektowania mebli. Kilka apartamentów ma dostęp do tarasów, na których można cieszyć się letnimi wieczorami i cieszyć się życiem w apartamentach na poddaszu na cichym, jasnym i zielonym dziedzińcu w centrum Rygi. Efektywność energetyczna: Biorąc pod uwagę nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynku, przeprowadzono prace izolacyjne na ścianach zewnętrznych, zainstalowano energooszczędne okna z podwójnymi szybami, a każde mieszkanie ma indywidualny miernik ciepła. Każdy pokój jest wyposażony w system wentylacji, a ogrzewanie zapewnia pompa ciepła powietrze / woda Toshiba. Inwestycje te są uważane za jedno z najbardziej skutecznych rozwiązań oszczędnościowych w budynkach wielomieszkaniowych, umożliwiające mieszkańcom otrzymywanie małych rachunków za swoje mieszkania. Wykończenie i wnętrze: W tym projekcie wszystkie mieszkania są w pełni wykończone i chętnie odpowiemy na pytania dotyczące projektowania mebli w razie potrzeby. Apartamenty są funkcjonalnie zaprojektowane i wykończone wysokiej jakości naturalnymi materiałami. Istnieją kąpiele z żywicy kamiennej, wyroby sanitarne „Laufen” i „Grohe”, płytki ceramiczne, podłogi laminowane klasy 33 oraz drzwi fornirowane wybrane specjalnie dla wygody nowych mieszkańców. Jakość - pełny remont: Całkowity remont budynku obejmuje instalację wszystkich mediów - instalacji elektrycznych, zaopatrzenia w wodę i systemów kanalizacyjnych. Zbudowano nowe ściany działowe, a mieszkania są wyposażone w drzwi zewnętrzne, które są zgodne z izolacją akustyczną i przepisami bezpieczeństwa pożarowego. Fasada została odnowiona i zainstalowano nowe pokrycie dachu. W wyniku remontu zainstalowano szerokie okna od podłogi do sufitu i francuskie balkony. Do ogrzewania zainstalowano jastrych cementowy z podpodłogowymi rurami grzewczymi, aw urządzeniach sanitarnych zapewniono elektryczne ogrzewanie podłogowe. Wszystkie prace budowlane zostały zakończone, a budynek został oddany do użytku. Można również kupić garaż na 3 pokojowe mieszkanie za 18 000 €