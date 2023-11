Dom, mieszkanie, willę Raņķa Dambis 31

Ryga, Łotwa

od €76,000

Poddaj się: 2022

Dom miejski Od 48 000 EUR (miesięczna spłata pożyczki od 161,21 * EUR) Od 24 do 106 m2 103 Miera Street, Ryga Celem projektu jest zaoferowanie wysokiej jakości, ale niedrogiego środowiska życia każdemu, kto chce zbudować własny dom - gdzie może mieszkać, relaks i praca - przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich udogodnień zapewnianych przez centrum miasta. Projekt obejmuje 68 mieszkań, które są podzielone na apartamenty jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe i czteropokojowe, a także 26 parkingów powierzchniowych i 63 magazyny. Do budowy wielomieszkaniowego kompleksu mieszkalnego stosowane są wyłącznie wysokiej jakości materiały, gwarantujące wystarczająco grube ściany, aby spać spokojnie w nocy i zapewnić ciepło w zimie. Dokonując rezerwacji mieszkania w pierwszym etapie budowy projektu, masz możliwość wyboru wariantu materiałów wykończeniowych mieszkania z oferty oferowanej przez Interbaltija. Więcej o projekcie: Budynek City Home jest energooszczędny, a jego nowoczesna architektura wtapia się w zabytkowe budynki miasta. Całkowita powierzchnia działki wynosi 1836 m2, ale powierzchnia wszystkich mieszkań wynosi 3267 m2. Wraz z mieszkaniami domniemane części ziemi są również zawarte w nieruchomości. Dziedziniec projektu jest zagospodarowany i zielony z dekoracyjnymi nasadzeniami. Ma duży, piękny popiół, plac zabaw dla dzieci i 26 miejsc parkingowych. Na podwórku zostanie zainstalowana nowoczesna stacja ładowania samochodów elektrycznych. Projekt jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych i matek z wózkami dziecięcymi. Szybkie windy zabiorą Cię z mieszkania do piwnicy. Bezpieczeństwo gwarantuje dobre oświetlenie na podwórku i kamery monitorujące wideo zainstalowane na klatkach schodowych. Dostęp do klatki schodowej odbywa się za pomocą bezpiecznych kart RFID i domofonów. Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone i mają sufit o wysokości 2,85 m. Niektóre apartamenty dysponują balkonem. W apartamentach na poddaszu można cieszyć się naturalnym światłem słonecznym. Efektywność energetyczna spełnia dziś najwyższe standardy. Zapewnia to wysokiej jakości przegrody murowane, podwójne szyby, indywidualne wodomierze i ciepłowniki, a także wysokiej jakości zespół grzewczy z automatycznym zasilaniem cieplnym. Budynek City Home będzie miał niskie rachunki za media zarówno latem, jak i zimą. Wszystkie apartamenty mają najnowszą generację szybkiego optycznego internetu.