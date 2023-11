Dom, mieszkanie, willę LIEPLEJAS

O kompleksie

Otoczony historycznymi lipą dom w Ciekurkalns jest właściwym miejscem na pobyt, jeśli chcesz uciec od zgiełku miasta i nazwać swój dom, gdzie wartość projektu, jakość i funkcjonalność są połączone z korzyściami ekonomicznymi. Ciekurkalns jest nadal jedną z najbardziej wdzięcznych dzielnic stolicy, która osiedliła się w – blisko centrum, ale szczególny układ ulic i historyczny oddech pozwalają zniknąć z zgiełku miasta i oddychać spokojem domów. Na pewno spodoba ci się teren krajobrazowy, w którym zachowały się sosny i inne drzewa, utworzono plac zabaw dla dzieci, a wzdłuż krawędzi ulicy rosną lipy, które zajmują się oszałamiającymi letnimi wieczorami. Jedną z najważniejszych atutów tego projektu jest maksymalna efektywność energetyczna i zrównoważone rozwiązania techniczne, które zapewniają niskie płatności za media. Geotermalna naziemna pompa ciepła, której działanie zapewnia monokrystaliczna elektrownia z panelem słonecznym znajdująca się na dachu budynku, dba o energooszczędne rozwiązanie odpowiednie do rzeczywistego zużycia w celu zapewnienia ogrzewania mieszkania i przygotowania ciepłej wody. Rzeczywistość słońce zapewnia ciepło mieszkańcom domu, pozwalając im nie martwić się o ogromne rachunki, ponieważ panele słoneczne dostarczają do 100% energii potrzebnej do produkcji ciepła. Zapomnij o grzejnikach! Wszystkie apartamenty są wyposażone w system ogrzewania podłogowego – ciepło przepływa przez podłogi, co pozwala na równomierny rozkład, bez tworzenia kurzu. Wydajna wymiana ciepła w każdym pomieszczeniu w mieszkaniu zapewnia nowoczesny system wentylacji – sprzęt do odzyskiwania, który nie suszy powietrza i zapewnia równomierną wymianę powietrza bez utraty energii do ogrzewania przychodzącego powietrza. Na terytorium znajdują się dwa identyczne budynki, w każdym z nich 15 dwu-, trzy- i czteropokojowych mieszkań o nowoczesnym i funkcjonalnym układzie, od 1. do 3. stojących. Apartamenty mają wysokie sufity, na poddaszu nawet 4 m, oraz duże, szerokie okna, które rozciągają się na ziemię. Nie będzie potrzeby narzekać na brak światła! Dla wszystkich apartamentów na 1. piętrze piękne tarasy, apartamenty na 2. i 3. piętrze balkon lub taras. Z wysokiej jakości materiałów do wykańczania budynków i wnętrz, mieszkania zostały w pełni wykończone, a ponadto można kupić pakiety premium, co pozwoli ci wybrać materiały wyższej klasy do wykończenia wnętrz. Zamknięty obszar został zaprojektowany tak, aby przyjemnie było pozostać w terenie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Zawiera plac zabaw, zamykany teren rowerowy, parking dla każdego mieszkania, a także miejsca ładowania samochodów elektrycznych.