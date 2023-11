Forštate biroji

O kompleksie

Budynek biurowy Moderna o doskonałej lokalizacji - obok centralnej części Rygi i arterii transportowej - ulicy Krasta, z którego możesz szybko i łatwo dotrzeć zarówno do prawej, jak i lewej części Rygi na brzegu. Biuro projektowe z całą komunikacją i osobnym wejściem tylko dla pracowników biznesowych i partnerów. Mały, ale prywatny budynek biurowy zapewni wszystko, czego potrzebujesz do swojej firmy. Projekt budowlany jest realizowany, aby każde biuro miało indywidualne wejście do pomieszczeń biurowych.