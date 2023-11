Braslas Biznesa centrs

O kompleksie

Brasla Business Center to nowoczesne i przestronne centrum biznesowe w Rydze, Purvciems, o łącznej powierzchni ~ 28 000 m2. Różne pomieszczenia biurowe, produkcyjne i magazynowe o powierzchni od 17 m2 do 1000 m2. Dostosowujemy i naprawiamy lokal zgodnie z potrzebami najemcy. Istnieje winda towarowa o udźwigu do 2 t, zasilacz wysokiego napięcia (3 fazy) i rampa do rozładunku ciężkich ładunków. Dogodny transport publiczny i infrastruktura sklepowa w okolicy, dostępny jest bezpłatny parking. Nadzór wideo odbywa się wzdłuż obwodu budynku.