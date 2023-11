Jaunā Teika

Ryga, Łotwa

od €543

Poddaj się: 2017

Dobrze dobrana lokalizacja, klasyczny styl od atrakcyjnie prostego do oryginalnego i wykwintnego – wszystkie te epitety doskonale nadają się do domu przy 9 Skolas Street. Pomieszczenia biurowe o powierzchni od 50 do 140 m2, które zajmują niższe piętra, charakteryzują się różnymi układami i zróżnicowanymi stylami dekoracji. Telefon do drzwi, system alarmowy, wbudowana kuchnia z urządzeniami gospodarstwa domowego, kable internetowe i telefoniczne są dla Twojej wygody i biznesu. Apartamenty położone na wyższych piętrach o powierzchni od 50 do 160 m2 oferują niezależny system grzewczy, telewizor, internet, system alarmowy, kuchnie z wbudowanym sprzętem gospodarstwa domowego, ogrzewanie podłogowe w łazienkach; na indywidualne zamówienie można wykonać pełne lub częściowe umeblowanie, niektóre apartamenty są również wyposażone w klimatyzatory. Dostępne są również apartamenty z ekskluzywną dekoracją, parkietem, wbudowanymi meblami z prawdziwego drewna, przestronnymi kuchniami z sprzętem gospodarstwa domowego, tarasami, klimatyzatorami, saunami, jacuzzi, kominkami, ogrzewaniem podłogowym w łazienkach.