Dom, mieszkanie, willę Brīvības 224

Ryga, Łotwa

od €59,000

Poddaj się: 2023

O PROJEKCIE: Zakończyliśmy pełną renowację budynku, która obejmuje instalację wszystkich nowych narzędzi - okablowania elektrycznego, kanalizacji i sieci kanalizacyjnych. Zbudowano nowe ściany działowe i zainstalowano drzwi wejściowe do mieszkania, zgodne z izolacją akustyczną i przepisami przeciwpożarowymi. Fasada budynku została odnowiona i odizolowana, a także piwnice. Apartamenty są wyposażone w system wentylacji, a do ogrzewania zainstalowano ogrzewanie podłogowe. Zbudowano także nowe pokrycie dachu. W wyniku remontu zainstalowano przestronne okna z podwójnymi szybami, balkony francuskie lub drzwi prowadzące na tarasy. W historycznie zachowanym i uroczym domu strażnika zapewniliśmy mieszkańcom miejsce do przechowywania rowerów i wózków dziecięcych. Miejsca w piwnicy zostały wykorzystane do stworzenia pomieszczeń do przechowywania każdego mieszkania. W ramach tego projektu wszystkie mieszkania zostały w pełni wykończone, a jeśli to konieczne, chętnie pomożemy w projektowaniu mebli. Nasze funkcjonalnie zaplanowane apartamenty oferują wysokiej jakości wnętrza wykonane z naturalnych materiałów wykończeniowych. Posiadają wanny o stałej powierzchni, oprawy hydrauliczne „Laufen” i „Grohe”, płytki ceramiczne, laminat klasy 33 lub parkiet dębowy trójwarstwowy oraz drzwi fornirowane wybrane dla wygody nowych mieszkańców. Każde mieszkanie jest wyposażone w indywidualny licznik ciepła, a także liczniki ciepłej i zimnej wody. Efektywność energetyczna: Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie kupujących na energooszczędne i zrównoważone mieszkania, przeprowadziliśmy przebudowę budynku, aby osiągnąć oceny efektywności energetycznej klasy A i A +. Wykonano prace związane z izolacją zewnętrzną, zainstalowano energooszczędne okna z podwójnymi szybami, a każde mieszkanie ma indywidualny miernik ciepła. W każdym pomieszczeniu zainstalowano system wentylacji. Ogrzewanie zapewnia pompa ciepła powietrze / woda Toshiba. Panele słoneczne zostały zainstalowane na dachu. Inwestycje te są obecnie uważane za najbardziej opłacalne rozwiązanie dla oszczędności kosztów w budynkach wielomieszkaniowych, umożliwiając mieszkańcom otrzymywanie niskich rachunków za media. PRYWATNOŚĆ W CENTRUM MIASTA: Projekt składa się tylko z 12 mieszkań położonych na dużym, pięknym i zamkniętym dziedzińcu, a prawie każde mieszkanie ma własny taras lub balkon. KLASA ENERGETYCZNA A I A +: Projekty oferujące oceny efektywności energetycznej klasy A i A + są bardzo rzadkie w centrum Rygi. Ogrzewanie mieszkań zapewnia pompa ciepła, aw mieszkaniach znajduje się system wentylacji, a także panele słoneczne na dachu. OBSZAR ZIELONY I OBIETNICY: Dzielnica Grizinkalns jest częścią dziedzictwa kulturowego UNESCO z historycznym klimatem i zielonymi terenami rekreacyjnymi. Tutaj nowoczesny komfort łączy się ze spokojem i urokiem natury. NOWOCZESNY UKŁAD I STYLISH INTERIOR: Budynek służył wcześniej jako magazyn rekwizytów z pracowni filmowych w Rydze, więc wnętrze mieszkań i odrestaurowane historyczne schody podkreślają przemysłowy charakter budynku. Zielone środowisko i zrównoważony rozwój: Jedną z zalet Grizinkalns są duże, zamknięte i zielone dziedzińce. Nasz projekt znalazł również swój dom na takim dziedzińcu, na którym rośnie wiele stuletnich drzew, uzupełnionych krzewami i wiecznie zielonymi nasadzeniami, a także innymi przemyślanymi rozwiązaniami krajobrazowymi. Prawie każde mieszkanie ma własny balkon lub taras, który, biorąc pod uwagę niewielką liczbę mieszkań, zapewni ciszę, spokój i prywatność w centrum Rygi. Myśląc o ochronie naszego środowiska, zapewnione zostanie sortowanie odpadów. W naszym projekcie każde mieszkanie ma możliwość zakupu własnego zadaszonego miejsca parkingowego, a także istnieje możliwość naładowania samochodu elektrycznego.