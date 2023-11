Dom, mieszkanie, willę NP Jelgavas Biznesa parks

Ryga, Łotwa

od €80,280

Poddaj się: 2022

Wybierz dom nad jeziorem Jugla z dwu-, trzy- i czteropokojowymi apartamentami o powierzchni od 44 do 102 m2. Kompleks mieszkaniowy Ezerjugla ma zostać oddany do użytku w kwietniu 2022 r. Kompleks Ezerjugla graniczy z szerokim brzegiem jeziora Jugla, gdzie planowane jest zainstalowanie dobrze utrzymanej plaży ze zmieniającymi się kabinami na powierzchni 2500 m2. Doskonały ruch, wygodna infrastruktura i tylko pół godziny do centrum miasta, ale na pierwszych piętrach budynków dla wygody mieszkańców - małe powierzchnie komercyjne dla usług i handlu. Ezerjugla to ośmiokondygnacyjny budynek w bezpiecznej okolicy. Istnieją dwu- i trzypokojowe apartamenty, większość z przestronnymi balkonami. Twój samochód po podróży spocznie na jednym z 535 parkingów naziemnych lub podziemnych. Apartamenty w Ezerjugla są oferowane z pełnym wykończeniem, dzięki czemu mieszkańcy mogą bez obaw osiedlić się w nowym domu. Wszystkie apartamenty mają trzy okna z podwójnymi szybami i trójwarstwowy parkiet o grubości 13,3 mm z górną warstwą 2,7 mm - półmatowy dąb Balticwood Oak Cottage. Wszystkie drzwi są pomalowane na biało, a drzwi zewnętrzne są fornirowane. Łazienki wyposażone są w hydraulikę Gustavsberg, wanny Salsa Biston z panelem przednim oraz austriackie krany i prysznice Eisl. Projekt ścian i podgrzewanych podłóg przesiąknięty jest włoską elegancją dzięki włoskim kafelkom Idea ceramica w lekkich, lekkich odcieniach. W mieszkaniach, w których znajdują się dwie łazienki, jedna z nich jest wyposażona, druga jest zbudowana jako szafa z wlotami wody i kanalizacji. Ponad 600 m2 aktywnego obszaru sportowego z maszynami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, bieżniami i fanami deskorolki czeka na miłośników sportowego stylu życia. I własny parking - nawet dla najmniejszych: w kilku sekcjach w pobliżu klatek schodowych na pierwszym piętrze znajdują się szopy na wózki.