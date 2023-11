P83 biroju centrs

Ryga, Łotwa

od €1,150

Poddaj się: 2008

"„Galeria Upīša” kompleks mieszkalny z powierzchnią biurową, który składa się z dwóch 6-piętrowych budynków. Ten na podwórku i zamknął galerię z łatwymi biurami, ale budynek na górze w wygodnych mieszkaniach. Budynki zaprojektowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Winda w każdym przypadku (Kone); system aukstumapgād; wentylacja; 24-godzinni ochroniarze i alarm przeciwpożarowy z wyjściem do kontroli strażnika; dostęp do systemu. "„Galeria Upīš” znajduje się w biznesowej części miasta, w centrum Rygi, centralnej arterii miasta, w pobliżu głównego dworca kolejowego, Island Bridge, centra handlowe oraz oczy Stockmann i Origo priecējoš w obiektach kultury. Pięć minut spacerem i jesteś w kinie Vermanes Garden Coca Cola Plaza lub Łotewskiej Operze Narodowej. Stara architektura, jej teatry i muzea, restauracje i kawiarnie nie pozostawiają obojętnym żadnego z nich, zwłaszcza jeśli wszystko to jest pięć minut spacerem od miejsca pracy.