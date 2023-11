Panorama Plaza

Ryga, Łotwa

od €510

Poddaj się: 2017

Ten wyjątkowy budynek został zaprojektowany przez architektów Shells and Shafles i zbudowany już w 1903 roku na zamówienie kupca K. Tupikova. Rekonstrukcja domu nie była wcale mniej okazała. Front budynku został całkowicie odnowiony, odnowiono listwy sufitowe, przywrócono kształty dawnych kominków, witraży i parkietu. Budynek na szczęście zachował swoje historyczne miejsce docelowe – na niższych piętrach domu znajdują się lokale sprzedaży o średniej wielkości od 40 do 100 m2, a także biura o powierzchni od 70 do 180 m2, a na wyższych piętrach dostępne są apartamenty na poddaszu o powierzchni od 50 do 120 m2. Na indywidualne życzenie mieszkania mogą być umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Niektóre apartamenty mogą również pochwalić się balkonami ze wspaniałymi widokami i kominkami. Wszystkie biura są wyposażone w systemy alarmowe, telefony z drzwiami wideo, kable telefoniczne i internetowe. W pobliżu znajduje się wielopiętrowe miejsce parkingowe. Budynek wykorzystuje niezależny system grzewczy i nowoczesne szybkie windy.