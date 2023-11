Dom, mieszkanie, willę Jurmala Park House

kekavas pagasts, Łotwa

od €560

Poddaj się: 2016

NOWOCZESNE APARTAMENTY I ZIELONE, SZKODLIWE ŚRODOWISKO W MIEŚCIE. NOWY PROJEKT PRZYNOSI - MIEJSCE, W KTÓRYM PRZYCHODZĄ MARZENIA! Pełne zakończenie Apartamenty w nowych projektach są dostępne z pełnym wykończeniem i zapleczem kuchennym. Twój nowy dom jest gotowy cię poznać! Dla Twojej wygody nowy projekt jest wyposażony w parking naziemny i podziemny. Nowe projekty Jaunlazdi ma przyjemne i wygodne środowisko dla młodych rodzin, gdzie plac zabaw staje się głośnym śmiechem dzieci i spokojnymi chwilami odpoczynku dla starszych dziadków. Jazda rowerem po oświetlonych drogach lub mecz hazardu z przyjaciółmi w koszykówce - nowy projekt Jaunlazdu zapewnia możliwości uprawiania sportów w domu. Każdy nowy budynek jest planowany, ponieważ mieszkania mają pomieszczenie do przechowywania, które można wykorzystać jako szopę rowerową, zainstalować wbudowaną szafę lub wykorzystać inne potrzeby. Apartamenty w nowych projektach pozwalają cieszyć się poranną kawą i opalać się na tarasie na świeżym powietrzu, aby zobaczyć oczy z przyjemnym naturalnym krajobrazem. Każdy nowy budynek we wsi Jaunlazdu jest większy z windą, która ułatwia przenoszenie wózków dziecięcych, rowerów i różnych artykułów gospodarstwa domowego. Po wejściu do wioski Jaunlazdi masz wrażenie, że dotarłeś do specjalnego miejsca. Ogrodzenie otaczające oddziela dom od zgiełku świata zewnętrznego, a także czyni środowisko bezpieczniejszym.