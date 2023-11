Dom, mieszkanie, willę Jaunā Mežaparka 34

Ryga, Łotwa

od €72,200

Poddaj się: 2020

Apartamenty są sprzedawane w odnowionym budynku przy ulicy Ernesta Birznieka 10. Odnowiony kamienny budynek w stylu secesyjnym został zbudowany na początku ubiegłego wieku, w 1912 r. Odnowiony kamienny budynek w stylu secesyjnym został zbudowany na początku ubiegłego wieku, w 1912 r, po projekcie wybitnego łotewskiego architekta Martina Augusta Nuksha Dom na dziedzińcu składa się z 33 mieszkań i 3 pomieszczeń biurowych. Oferuje apartament typu studio, apartamenty dwupokojowe, apartamenty z dwiema sypialniami i 6 dwupiętrowych apartamentów o mansardowym uroku na ostatnim piętrze z panoramicznym widokiem na miasto. Dom został całkowicie odnowiony, w tym - nowe pokrycia dachowe, renowacja elewacji, zastąpione podłogi pośrednie, całkowicie odnowiona komunikacja, nowe sieci inżynieryjne, nowy system wentylacji, nowe windy firmy Schindler, drzwi przeciwpożarowe w każdym mieszkaniu, zamek i domofon z drzwiami wejściowymi na schodach, wysokiej jakości drewniane okna. Apartamenty sprzedawane są z pełnym wyposażeniem. Podłogi wykonane są z parkietu dębowego lub jesionowego. Wbudowana kuchnia z urządzeniami gospodarstwa domowego Bosch i Elektrolux - kuchenka indukcyjna, lodówka, zmywarka do naczyń, piekarnik elektryczny, okap i pralka. Używany w niemieckim standardzie IDEAL dotyczącym hydrauliki. Stworzono nowy szybki optyczny internet i telewizory, izolację akustyczną i izolację w mieszkaniach, autonomiczne systemy ogrzewania gazowego, grzejniki z termostatami i mierniki. Dostępne do zakupu również miejsca parkingowe, zamknięty, zaaranżowany dziedziniec. Zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami będą dostępne miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych. Dom zostanie oddany do użytku w marcu-kwietniu 2019 r. Apartamenty można teraz oglądać i rezerwować!