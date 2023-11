Dom, mieszkanie, willę SCHOOLHOUSE LOFT

Jurmała, Łotwa

od €121,000

Poddaj się: 2014

Cicha część Jurmala - Łzy, Łzy prospekt emisyjny 53 - brzoza i sosny otoczone najwyższym kompleksem „SKY GARDEN” pierwszy budynek mieszkalny, który stanie się faktycznym domem dla 48 rodzin. Zielony, przytulny i nowoczesny budynek mieszkalny to wygodna i nowoczesna konstrukcja z wygodnym i ergonomicznym wystrojem obudowy, budowany podziemny parking z każdym mieszkaniem będzie również trzymał dwa rowery, wspaniały ogród na dachu i zamknięty, krajobrazowy dziedziniec do budowy placu zabaw dla dzieci. Konstrukcja z wykorzystaniem materiałów naturalnych i organicznych, energooszczędna technologia w użyciu. Pierwsze piętro każdego mieszkania zostanie zbudowane taras będzie mógł wrócić do domu bez schodów, na drugim piętrze każdego mieszkania zostanie wybudowany przestronny i jasny balkon, a apartamenty na trzecim piętrze będą miały własny ogród na dachu - zielony i taras słoneczny na dachu, gdzie możesz się zrelaksować lub wyhodować to, co lubisz - warzywa, warzywa, kwiaty lub trawniki. Ogrody z zielonym dachem zostaną utworzone w domu i środowisku jednoczącym motyw i będą stanowić okazję dla wszystkich osób dzielących domowy taras na dachu, aby pomieścić mały, oryginalna prywatna impreza, zieleń oprócz wygody ludzi na dachu zostanie zainstalowana we wspólnym miejscu do grillowania z kominkiem do grillowania, mały wyposażony aneks kuchenny i toalety dla mieszkańców domu i ich gości czują, że większość wydarzeń jest bezpłatna i wygodna. Deweloperzy SKY GARDEN, myśląc o złożonych mieszkańcach i sąsiadach, a także o innych wczasowiczach planujących dzierżawę i modernizację obszaru plaży gminy Jurmala między ulicami Expectation i Wind. Aby uzyskać więcej informacji, planów i wszystkich innych połączeń lub zapisów.