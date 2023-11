Dom, mieszkanie, willę Rēdera Nami

O kompleksie

"„Roeder nami” to odnowiony kompleks trzech budynków przy ulicy Maskavas 48. Jest to całkowicie odnowiony obiekt nad brzegiem Dźwiny z 78 apartamentami, kilka minut spacerem od Starego Miasta. Dodatkowe informacje Na początku 19. wieku i 20. wieku zawód armatorów –, stoczniowców i właścicieli flot – zyskał wielki prestiż w Rydze. Trzciny wzdłuż Daugavpils zakupiły lub zbudowały kilka domów do wynajęcia, więc aby uhonorować odważnych internatów, całkowicie odnowiliśmy kompleks Domu i nadaliśmy mu nazwę Domy Reeders. W budynkach wymieniono wszystkie przewody elektryczne –, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zainstalowano nową jednostkę grzewczą, wymieniono okna i drzwi, fasada budynku została odnowiona, położono nowe pokrycia dachowe, 1. w obudowie zostanie zainstalowana nowa winda “ Shindler ”. Zgodnie z wymogami efektywności energetycznej budynku, zewnętrzne ściany mieszkań zostały rozgrzane, przeprowadzono izolację przestrzeni poddasza, dla każdego mieszkania zainstalowano indywidualny miernik ciepła. Odrestaurowano historyczne klatki schodowe, miejsce do łatwego parkowania wózków dziecięcych i rowerów, możliwość ładowania skutera elektrycznego, zainstalowano magazyny. Większość mieszkań została całkowicie wykończona. Funkcjonalnie planowane apartamenty mogą pochwalić się wysokiej jakości wnętrzami wykonanymi z naturalnych materiałów wykończeniowych, wysokiej jakości 3-warstwowym parkietem, “ Villeroy boch ”, ” Laufen ” i “ Grohe ” hydraulika, płytki kamienne i drzwi fornirowane. Część apartamentów ma widok na Dźwinę, na ostatnim piętrze znajdują się dwukondygnacyjne apartamenty z tarasem, w przypadku niektórych mieszkań dekoracje i rozwiązania wewnętrzne zostaną wdrożone przez samych właścicieli. Na podstawie odrębnej umowy deweloper chętnie pomoże w przeprowadzeniu prac naprawczych i rozwiązaniu problemów związanych z projektowaniem wnętrz, a także w przekazaniu dokumentacji projektu. W domu nr 3 mieszkania są dostępne do wynajęcia z okupem. Na podwórku - możliwość zakupu lub wynajęcia parkingu. Szczególnie myślałem o „zielonym” myśleniu i opcjach parkowania rowerów. Wewnętrzny dziedziniec kompleksu budynków jest otoczony zielenią, malowaniem ścian, pergolą, piaskownicą dla dzieci i huśtawkami. Zapewniono sortowanie odpadów. Nowym mieszkańcom Domu oferuje się bezpłatnie możliwość wykorzystania przestrzeni do pracy i spotkań, spotkań, wykładów i seminariów.