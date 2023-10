Smilšu iela 8

Ryga, Łotwa

od €432

Poddaj się: 2006

Projekt „Ziemļu Vārti” zlokalizowany w wysokiej klasy spółkach z wyższej półki. Business Center North Gate to kompleks biurowy pierwszej klasy, składający się z 2 budynków - Brivibas 149 i 151. North Gate spełnia wszystkie wymagania wiodących firm, które zwykle nakładają na Urząd, to: Nowoczesna technologia i komunikacja * 24-godzinny system bezpieczeństwa i system telewizji przemysłowej * Parking podziemny i parking przed budynkiem * System klimatyzacji * Doskonała izolacja akustyczna * Przestronne atrium ze szklanym dachem * Świetny widok z okna * Lokalizacja w centrum miasta * Bezpłatne planowanie przestrzeni, konfiguracje powierzchni biurowej zgodnie z życzeniem klienta * Łatwy dostęp do transportu publicznego i prywatnego * Profesjonalne zarządzanie obiektami i zarządzanie nimi * Cena za jakość pokoju Kompleks „Northern Gates” położony jest na rogu wolności i ulicy Waszyngtonu, w samym sercu biznesowej dzielnicy Rygi, zaledwie 10 minut od starego miasta. Do budowania wygodnego i łatwego dostępu do transportu prywatnego i publicznego.