Cēsu Terases (Cēsu iela 7)

Salaspils pagasts, Łotwa

od €24,000

Poddaj się: 2023

BIWI BIG to oddzielne pudełko do życia, które zapewnia wygodny odpoczynek i miejsce do pracy w dowolnym miejscu. Wyposażona kapsuła technologiczna BIWI mieści dwa łóżka, łazienkę z prysznicem, szafę, oprogramowanie wbudowane w BIWI. Charakterystyka: OBSZAR BUDYNKOWY: 13,80 m2 PRZYDATNY OBSZAR: 10,90 m2 WYMIARY ( HxWxL ): 2,3 × 2,9 × 6 m MASA MODUŁU POJEMNIKA: do 4000 kg Jak korzystać z BIWI: 1. Podczas różnych wydarzeń sportowych, koncertów, festiwali, wystaw. 2). Międzynarodowy port lotniczy: Ponieważ często występują duże luki między lotami w celu zmniejszenia liczby pasażerów tymczasowo opóźnionych na lotnisku, można zaoferować alternatywną usługę rekreacyjną, aby wygodnie czekać na swoje loty. 3). Organizacja mini hoteli w pobliżu wszystkich miejsc z zabytkami stanu. 4. Nad morzem: w pobliżu głównych plaż miejskich, do czasowego rekreacji turystów i wczasowiczów nad morzem, do przebierania się, spania, chodzenia do toalety, wzięcia prysznica, jedzenia, relaksująca lub wygodna praca w upale dnia. 5. Dodatkowy sektor dla branży hotelarskiej: Zainstaluj BIWI na dachach drapaczy chmur, dla miłośników pięknych wschodów i zachodów słońca. 6. Zajęcia rekreacyjne – zakładanie specjalistycznych miejsc do rekreacji z mini mieszkaniami BIWI: za. Rozmieszczenie specjalistycznych miejsc do rekreacji z mini domami BIWI. b. Parki narodowe z własnym ekosystemem mogą korzystać z autonomicznego domu BIWI. do. Tymczasowe zakwaterowanie dla turystów, którzy preferują szlaki turystyczne na wolności. re. Tymczasowe zakwaterowanie dla sportowców kolarstwa biegowego. mi. W miastach portowych w miejscach, gdzie zaparkowane są jachty. fa. Do tymczasowego zakwaterowania pilotów małych samolotów na terytorium prywatnych mini lotnisk. sol. Kluby jeździeckie. h. Dom wakacyjny dla rybaków. ja. Dom wakacyjny myśliwego. 7. Turystyka domowa: BIWI jest idealna do wygodnej turystyki domowej rdzennej ludności kraju. Domy BIWI można umieścić w dowolnym miejscu, na przykład w pobliżu istniejących hoteli, na terenie wyspecjalizowanych ośrodków rekreacyjnych, ośrodków opieki zdrowotnej i innych miejsc turystycznych. 8. Umieść BIWI na całym świecie jako globalną firmę turystyczną, która wspiera światową turystykę, wypełniając wszystkie główne miejsca turystyczne kapsułkami BIWI. Wszystkie BIWI są podłączone do międzynarodowego systemu rezerwacji Booking.com i innych podobnych platform. 9. BIWI pomoże rozwiązać problem mieszkaniowy: za. W krajach o sytuacjach nadzwyczajnych jako tymczasowe zakwaterowanie dla ofiar. b. W krajach trzeciego świata bardzo potrzebujących mieszkań. do. Jako rezerwa na wszelkie sytuacje kryzysowe. Sprzęt BIWI: Drzwi wejściowe z podwójnymi szybami, profil aluminiowy. Witraż w części sypialnej. Okno jest obrotowe w łazience, profil aluminiowy. 2 łóżka. Szafa na ubrania i buty z lustrem. Drzwi do łazienki są przesuwane, aluminiowa rama, szkło hartowane. Instalacja wbudowana w ścianę z zawieszoną toaletą. Prysznic z odpływem wewnętrznym. Kocioł elektryczny, akumulacyjny, do 50l. Wymuszona wentylacja w łazience. System wentylacji powietrznej jest rekuperatorem. Ogrzewanie podłogowe. Oświetlenie LED wzdłuż konturu pomieszczenia: pokój i łazienka. Detektor dymu. Internet Wi-Fi. Opcje zawarte w „BIWI SMART”": Blokada wejścia z kodem QR do zdalnej płatności. Odżywka. Elektryczne tonowanie drzwi wejściowych. Ogrzewanie witraży. Dezynfekcja kwarcowa pomieszczenia. Inteligentny system sterowania BIWI: Kontrola czynszu; Kontrola mieszkańców; Automatyczna rezerwacja; Wygodne formy płatności; Usługa czyszczenia BIWI po użyciu; inne opcje. Architektura oprogramowania wbudowanego wysokiego poziomu ( ) BIWI SMART zapewnia następujące funkcje: Tworzenie i edycja regionów umieszczania kapsułek. Utwórz i edytuj poszczególne ustawienia dla każdej kapsułki. Rejestracja użytkowników w systemie według numeru telefonu. Przyjmowanie płatności za pośrednictwem systemów płatności Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay, JCB. Konto użytkownika z informacjami o bieżącej rezerwacji i możliwości jej odnowienia. Powiadomienie SMS użytkowników o zbliżającym się końcu rezerwacji. Wysyłanie opinii o usłudze. Monitorowanie rezerwacji i awarii w czasie rzeczywistym w działaniu wszystkich podsystemów kapsułek. Automatyczne zbieranie i rozładowywanie statystyk zachowań użytkowników na stronie i wewnątrz kapsułki. Konfigurowanie parametrów systemowych płytki sterującej kapsułki za pomocą interfejsu WEB. Zdalna aktualizacja oprogramowania kapsułki. Kontrola wewnętrznych elementów kapsułki: Router Wi-Fi; Oświetlenie; Z gniazdami; Wentylacja; Przyciemniane szyby drzwiowe; Z zamkiem elektrycznym; System alarmowy i dźwiękowy, monitory reklamowe ( opcjonalne ).