Dom, mieszkanie, willę STABU 100

Ryga, Łotwa

2021

Nowy projekt „Katrīnas Pagalms” w cichym centrum, na skrzyżowaniu tamy Katrīnas i ulicy Piena, w pobliżu Viesturdārzs. Nowy projekt składa się z trzech budynków. Nieruchomość znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji, w pobliżu centrum handlowego Rimi, restauracji, kawiarni i eleganckich Viesturdārzs. To tylko 20 minut spacerem od centrum miasta. Po budowie nowych mieszkań zostaną one podzielone na osobne jednostki nieruchomości. Zaletą projektu jest zdecydowanie jego lokalizacja, dostępność miejsc parkingowych, co z pewnością jest ważne, a także możliwość zakupu miejsca do przechowywania różnych rzeczy. • Odnowiona fasada i dach budynku; • Całkowicie odnowione klatki schodowe; • Dobrze utrzymany, oświetlony dziedziniec z brukowanymi chodnikami; • Wymiana wszystkich narzędzi; • Zamknięty dziedziniec z automatycznymi bramami; • Każde mieszkanie będzie miało własne liczniki ciepła i wody; • Wszystkie apartamenty wyposażone w połączenia internetowe, zainstalowaną wodę, wentylację i gniazdka elektryczne do urządzeń kuchennych; • Miejsce do przechowywania i miejsca parkingowe będą dostępne za dodatkową opłatą.