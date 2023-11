Dom, mieszkanie, willę Alfrēda apartamenti

Ryga, Łotwa

od €129,947

Poddaj się: 2021

Obszar mieszkalny Teika ma pewne ograniczenia w zakresie przyszłego rozwoju, ponieważ jest gęsto zabudowany, a potencjał rozwojowy nowych mieszkań jest dość ograniczony. Już od początku XIX wieku w mieszkaniowej Teice panuje harmonijne współistnienie prywatnych domów i budynków mieszkalnych. Teraz masz doskonałą okazję, aby stać się częścią tej wyjątkowej części miasta. “ Zālīša iela 6 ” to nowy projekt obejmujący zabytkowy budynek i nowy budynek. Historyczna część budynku została pierwotnie zbudowana w 1934 r., A jej remont został ukończony w 2016 r., Co zaowocowało 4 harmonijnymi mieszkaniami o różnej wielkości i układzie. Nowy budynek z 6 mieszkaniami został zbudowany i oddany do użytku w 2020 roku. Podsumowując, w projekcie jest tylko 10 mieszkań. Projekt mieszkaniowy ma swój własny ogrodzony obszar przyległy. “ Bądź sobą mistrzem ciepła w swoim mieszkaniu. ” Każde mieszkanie ma własny piec. Wszystkie apartamenty w nowym budynku mają podgrzewane podłogi. Projekt został wdrożony z uwzględnieniem przyszłych mieszkańców. Nieruchomość składa się z: No.1 - odnowiony przedwojenny budynek (4 apartamenty), No.2 - nowy budynek (6 mieszkań) No.3 - zamknięta szopa.