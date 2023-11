Dom, mieszkanie, willę Staraja Rusas 8

O kompleksie

Projekt znajduje się w centrum Klīversala, pomiędzy budynkami mieszkalnymi a zielenią. Obszar projektu jest ogrodzony, zazielony, znajduje się plac zabaw dla małych dzieci. To miejsce znajduje się pomiędzy ważnymi ulicami, w pobliżu mostu Akmens. Biblioteka Narodowa Łotwy znajduje się 5 minut spacerem od hotelu, a do Starej Rygi można dojechać samochodem lub środkami transportu publicznego w 5 minut. W odległości 200 metrów znajduje się mały lokalny sklep, w pobliżu parku Uzvaras i tamy Daugava AB. Ściany i sufit - malowane, podłoga - parkiet z naturalnego drewna. Łazienki mają podgrzewane podłogi, markową hydraulikę Vitra, ściany w łazience - hiszpańskie płytki porcelanowe IBERO, na podłogach włoskie płytki Ceramica Sadon. Wszystkie apartamenty wyposażone są w zawiasy, system alarmowy i system przeciwpożarowy. Każde mieszkanie ma własny wodomierz i ciepłownik, ale dom ma własne ogrzewanie gazowe. Projektem zarządza deweloper projektu. Na schodach znajduje się winda, pomieszczenie do przechowywania rowerów tuż pod baldachimem.