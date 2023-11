Dom, mieszkanie, willę Filozofu Rezidence

O kompleksie

Apartamenty oferowane są na sprzedaż w nowym projekcie „Filozofu rezidence” z widokiem na Dźwinę i krajobrazy starego miasta. “ Filozofu Rezidence ” znajduje się w Pardaugavie, na terenie krajobrazowym o powierzchni 4200 m ², 20 minut spacerem od Starego Miasta. Cała niezbędna infrastruktura (transport publiczny, centra handlowe, obiekty edukacyjne i sportowe itp.) Jest dostępna na miejscu. Projekt łączy 2 wielokondygnacyjne budynki (22 piętra i 23 piętra) z tarasami i balkonami o różnych rozmiarach i kierunkach, połączonymi podziemnym parkingiem dla ponad 100 samochodów. Unikalną cechą architektury projektu jest lokalizacja pierwszego piętra mieszkalnego, które jest zbudowane na wysokości 14 metrów nad ziemią. Na poziomie gruntu pod dachem, zaprojektowanym jako drugie piętro budynku, znajdują się boiska dla dzieci, ping-ponga i koszykówki. Budynki mają dźwiękoszczelne windy “ KONE ”. Dla bezpieczeństwa dostępnego 24-godzinna ochrona, kamery wideo, domofony, systemy alarmowe. Projekt obejmuje 115 mieszkań z 1–4 sypialniami. Apartamenty oferują powierzchnię od 39 m ² do 258 m ². Każdy apartament posiada balkon i panoramiczne okna ze wspaniałym widokiem na miasto. Wysokość sufitu w mieszkaniach - 2,91 m do 10 pięter, wyższa - 3,11 m, na podłodze dachu - 3,20 m. Drzwi wejściowe do mieszkania są wykonane w Niemczech z okładziną z drewna jesionowego i łącznikami ze stali nierdzewnej. Penthouse: 3-poziomowy apartament z 7-metrowym sufitem w salonie. Panoramiczne okna widokowe. Na pierwszym poziomie znajduje się salon, szafka i kuchnia oddzielone od recepcji, przestronny salon. Sypialnia drugiego poziomu, każde mieszkanie ma sypialnię główną. Trzeci poziom mieszkania zajmuje duży taras o wysokości 100 - 200 m ² otoczony szklanymi ścianami o wysokości 3 m. "„Filozofu rezidence” spełnia wymagania bezpieczeństwa i wygody projektów klasy premium.