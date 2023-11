Dom, mieszkanie, willę Elizabetes Rezidence

Ryga, Łotwa

Poddaj się: 2020

W najlepszej dzielnicy Rygi, Quiet Center, ograniczone ulicami Antonijas, Emiļa Melngaiļa i Strēlnieku, Magdelēnas kvartāls staje się – zupełnie nowym miejscem do życia i pracy, gdzie robi się wszystko, aby jego mieszkańcy czuli się dobrze. Obszar ten znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Świetne restauracje, zielone parki, urocze kawiarnie, szkoły i uczelnie, sklepy i centra handlowe oraz ulubione miejsca kultury – wszystko jest dogodnie i szybko dostępne. Dodatkowe informacje W pierwszym etapie budowy zbudowano dwa budynki mieszkalne zawierające: 116 mieszkań, trzy powierzchnie komercyjne różnej wielkości, parking na 73 samochody i sześć garaży, oraz szafki do przechowywania dla mieszkańców. Po zakończeniu dzielnica będzie zawierać 300 mieszkań, 16 500 m2 powierzchni biurowej i 4 500 m2 powierzchni komercyjnej. Dla wygody mieszkańców między dwoma budynkami znajduje się zielony, wolny od samochodów dziedziniec o powierzchni 2000 m2. Mieszkańcy budynków mają również dostęp do placu zabaw i obszaru przeznaczonego do bardziej aktywnego wypoczynku. Prywatne przestrzenie zewnętrzne składają się z balkonów o powierzchni od sześciu do dziewięciu metrów kwadratowych oraz tarasów o powierzchni do 23 m2. Same mieszkania o powierzchni od 46 do 152 m2 są lekkie i przewiewne, ponieważ większość jednostek ma duże okna, które otwierają się po obu stronach budynku. Sufity o wysokości 2,95 metra pozwalają pokojom oddychać i szybować myślom, a praktyczne i proporcjonalne układy mieszkań zwiększają funkcjonalność, zajmując mniej miejsca. Pierwszy na rynku – koncepcja Live-Work! Jednostki te mają miejsce do pracy na pierwszym piętrze, które jest połączone schodami z częścią dzienną na drugim piętrze. To skraca czas dojazdów do zera i maksymalizuje czas spędzony z najbliższymi! Dostępnych jest siedem z tych mieszkań Live-Work. Pierwsza faza budowy Magdelēnas kvartāls może się teraz pochwalić, otrzymując trzy nagrody uznające jej wysoką jakość i zrównoważony rozwój: - “ Najlepszy obiekt komercyjny ” w kategorii “ Najbardziej zrównoważony projekt na Łotwie 2017 ”; - 1. miejsce w konkursie “ Latvian Construction Industry Annual Awards 2018 ” w kategorii “ Nowy budynek mieszkalny ”; i - 1 miejsce w konkursie “ Najlepsza struktura na Łotwie 2018 ” w kategorii “ Najlepszy nowy budynek mieszkalny ”.