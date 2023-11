Dom, mieszkanie, willę PARK ALLEY II

O kompleksie

PARK ALLEY Miejsce i środowisko Innowacyjna i nowoczesna dzielnica mieszkaniowa znajduje się przy ulicy Pulkveza Brieza 35 – w historycznym centrum miasta, który znajduje się na liście miejsc światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO. Główną wartością alei parkowej jest osoba. Przemyślana infrastruktura i lokalizacja budynku zapewniają spokój, bezpieczeństwo i oszczędność czasu. Ulica Pulkveza Brieza znajduje się w dzielnicy Ziemelsky w Rydze, po południowej stronie dzielnicy Petersala – Andrejsala. Jest otoczony cichym centrum miasta, aw odległości spaceru znajduje się Vecriga, która jest portem. Wygodna infrastruktura transportowa zapewniająca dostęp do węzłów komunikacji miejskiej i mostów, szkół i przedszkoli. Budynek Budynek mieszkalny zbudowany zgodnie z tradycją rozwoju zabytkowego centrum Rygi. Fasada uliczna charakteryzuje się mieszaną kompozycją otworów okiennych, okien wykuszowych i dachu mansardowego, które są typowe dla konstrukcji z początku XX wieku. Wewnętrzna fasada charakteryzuje się lakonizmem typowym dla przedmieść, aby stworzyć harmonijne tło dla podwórka wypełnionego zielenią. Każdy apartament posiada taras lub balkon. Wejście do budynku od strony podwórka i parkingu. Schody z windą, 100 mieszkań, 7 pięter. 86 standardowych parkingów, 2 parkingi dla osób z zaburzeniami ruchu, 34 miejsca na stojaki na rowery. Powierzchnia apartamentu od 57m2 do 203m2. Ceny mieszkań od 162 000 € do 336 000 €. Dekoracja i design wnętrz Formy lakoniczne, ciepłe kolory i harmonia naturalnych materiałów oznaczają styl, z którego się nie męczysz. Projekt budynku odzwierciedla przytulność, światło słoneczne i energię drzew. Wewnętrzny poziom wykończenia - ukończone wykończenie, dobrze utrzymany budynek i zamknięte terytorium. Sieci inżynieryjne - centralne zaopatrzenie w wodę, centralna kanalizacja, centralne (miasto) ogrzewanie.