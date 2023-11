Dom, mieszkanie, willę River Breeze Residence

Ryga, Łotwa

od €141,625

Poddaj się: 2023

Projekt BERTRAND KVARTĀLS na temat A. Čaka Street 123 to całkowicie odnowiony pięciopiętrowy budynek zaprojektowany przez architekta E. Jakobsons w 1930 r. Pięciopiętrowy budynek z cegły jest świadectwem funkcjonalistycznej architektury lat 30. XX wieku, odzwierciedlonej w cechach architektonicznych głównej fasady i jej charakterystycznym surowym wystroju dekoracyjnym. O APARTAMENTACH Całkowicie odnowiony pięciopiętrowy budynek oferuje 16 przytulnych apartamentów z dwiema sypialniami i trzema sypialniami o powierzchni od 51,5 m2 do 64,8 m2. Dostępne są również powierzchnie komercyjne z dużymi oknami od strony A. Ulica Čaka o powierzchni 76 m2 i 108 m2. Apartamenty wyposażone są w przemyślane i funkcjonalne układy, które zapewniają komfort mieszkańcom i spełniają wszystkie nowoczesne wymagania życiowe. Budynek został odnowiony przy użyciu wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, wydajnych rozwiązań technicznych i inżynieryjnych. Apartamenty wyróżniają się wysokiej jakości renowacją i materiałami, komfortem, doskonałą izolacją akustyczną i przyjemnym mikroklimatem wewnętrznym. Wszystkie apartamenty są wyposażone w wysokiej jakości pełne wykończenie wnętrza. Dostępne są usługi dla projektantów, aby stworzyć odpowiednie i gustowne wnętrze swojego mieszkania. Ściany, podłogi i drewniane drzwi wewnętrzne są wyposażone w ulepszoną izolację akustyczną. W pokojach zainstalowano wysokiej jakości drewniane podłogi Tarkett, a sufity mają 2,80 metra wysokości. Łazienki wyposażone są w podgrzewane podłogi, elektryczne podgrzewacze do ręczników, lustra, wanny z żywicy kamiennej, jasne płytki oraz wysokiej jakości wyroby sanitarne Laufen i Villaroy Bosch. Apartamenty mają dostęp do wszystkich mediów miejskich. Dla wygody mieszkańców znajduje się przestronna winda Schindler. Obok windy znajduje się pomieszczenie, w którym można przechowywać wózki dziecięce. Szerokie klatki schodowe ozdobione są ceglanymi ścianami prowadzącymi na ulicę i zadbanym dziedzińcem. Pomieszczenia i pomieszczenia wspólne są oświetlone światłami LED. Piwnica ma dużo miejsca do przechowywania rzeczy i bezpieczne miejsce do przechowywania rowerów. Drzwi wejściowe do budynku są wyposażone w monitoring wideo, a mieszkania mają systemy wideodomofonowe. PRZESTRZEŃ PARKOWĄ Na terenie znajduje się zamknięty parking naziemny, dostępny za pośrednictwem bram obsługiwanych elektronicznie. Przestronny parking przeznaczony jest dla samochodów i rowerów, a każde miejsce parkingowe jest wyposażone w elektryczne punkty ładowania. (Każde miejsce parkingowe ma własny punkt ładowania.) INNOWACYJNE TECHNOLOGIE System grzewczy. Nadążamy za nowoczesnymi technologiami i kosztami, dlatego wybraliśmy innowacyjny scentralizowany system grzewczy czwartej generacji. Oznacza to niższe parametry temperaturowe w sieci ciepłowniczej, co stanowi nowe wyzwanie techniczne dla „RĪGAS SILTUMS” i jest największym niskotemperaturowym projektem ciepłowniczym na Łotwie. Niskotemperaturowe projekty ciepłownicze zostały pomyślnie wdrożone w kilku krajach Europy Północnej i Zachodniej, takich jak Niemcy, Dania i Finlandia, a teraz także na Łotwie.