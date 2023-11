Dom, mieszkanie, willę BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS

Ryga, Łotwa

od €58,000

Poddaj się: 2023

W projekcie czeka na Ciebie pozytywne otoczenie - rozległy obszar w pobliżu budynku jest dobrze oświetlony i otoczony ścieżkami spacerowymi, ławkami rekreacyjnymi i placami zabaw dla dzieci. Jest bogato obsadzony drzewami i roślinami kwitnącymi. S22 ma plac zabaw dla dzieci, terytorium jest zamknięte, a wejście jest kontrolowane za pomocą kluczy kodowych i kontroli bramy. Na terytorium planowane jest 9 parkingów, z których 4 znajdują się pod otwartym baldachimem. Przyjemne otoczenie znajduje się również w okolicy. W pobliżu znajdują się dwa parki - Peace Garden i cichy ogród o łącznej powierzchni 8,3 ha, gdzie jest spokojny i piękny o każdej porze roku. Są to najlepsze parki w mieście z placami zabaw dla dzieci, skateparkiem oraz miejscami do uprawiania sportu i relaksu. Projekt znajduje się przy ulicy Sadovnikova 22, w pobliżu centrum Rygi. FIR Sadovnikov wszedł do historii miasta jako bardzo bogaty kupiec, patron i honorowy obywatel Rygi i św. Petersburg. S22 znajduje się w pobliżu centrum Rygi, Starego Miasta, nasypu Dźwiny i promenady ze ścieżką rowerową, Central City Market – największy rynek w Europie Północnej. Tutaj zobaczysz, jak wschodzi słońce i wieczorem idzie pod prysznic. Centra handlowe dla wszystkich potrzeb i smaków znajdują się w pobliżu. Projekt przewiduje łącznie 2 rundy. 1-warstwowy kamienny 4-piętrowy budynek mieszkalny z 15 mieszkaniami i jednym piwnicznym mieszkaniem o powierzchni 60 m2 Okrągły 2-odnowiony drewniany 2-piętrowy budynek z 2 mieszkaniami i salonem od strony ulicy Apartamenty będą oferowane z wysokiej jakości pełnym wykończeniem, Runda 1 ma zostać uruchomiona do 2023 r.marzec Runda 2 ma zostać uruchomiona do 2023 r. Wrzesień